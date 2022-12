Senkit sem hagynak az utcákon

A szabály mindenhol ugyanaz: nem fogadnak ittas személyeket, tilos az épületben italt fogyasztani, és minden esetben be kell fogadni azokat, akiket a helyi rendőrség vagy a mentő hoz be.

Amikor valakit a fagy elől menekítenek be éjszaka, akkor nem számít, hogy hová szól a személyazonossági igazolványa, mindenképpen kap egy fekhelyet.

A marosvásárhelyi városháza által fenntartott éjszakai menhely épületében száz személyt is be tudnak fogadni szükség esetén. Korábban itt szociális lakások is működtek, most azonban csak a hajléktanok befogadásával foglalkoznak. Székely István, a menhely vezetője a Székelyhonnak elmondta, hogy