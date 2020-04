Segítséget kap a mentőszolgálat, tovább árulhatnak a termelők Csíkszeredában

A megyei mentőszolgálat számára két mosógépet és két szárítógépet vásárol az önkormányzat. Kérés teljesítve. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Online sajtótájékoztatón ismertette a helyi katasztrófavédelmi bizottságban megvitatott intézkedéseket Ráduly Róbert Kálmán kedd délelőtt. A bizottság elnöke elmondta, jelenleg 43-an vannak intézményes karanténban, 61-en pedig otthoni elkülönítésben.

Ennél még nagyobb eredmény, hogy az elmúlt hetekben csaknem négyszáz személynek telt le az otthoni elkülönítése, pozitív mintájú személyről pedig nincs tudomásunk a térségben

– emelte ki Ráduly.

Bejelentette, fontos változás, hogy az idősek otthonában dolgozó személyzet be kell költözzön a városba. A Gyulafehérvári Caritas működtette öregotthonból öt ápolót érint ez az intézkedés, az ellátásukat és szállásukat a városi önkormányzat fogja biztosítani.

HIRDETÉS

A lépcsőházak fertőtlenítésével kapcsolat elmondta, a keddi nappal elindult a lépcsőházak fertőtlenítésének második köre. Az előzetesen megrendelt 480 liter fertőtlenítőszer szintén kedden kell megérkezzen, a bejáratokhoz kihelyezett kézfertőtlenítő-adagolókat pedig elkezdik feltölteni.

Már érkezett bejelentés, hogy néhány helyen a lakók megrongálták ezeket. Nekünk nincs módunkban sem kicserélni, sem megjavítani a fertőtlenítőket, ez a felelősség már a lakókat terheli. Sajnáljuk, hogy nem mindenki tud felnőni a helyzethez

– fogalmazott a városvezető.

Kiemelte ugyanakkor a múlt heti – ellenőrzött körülmények között lezajlott – báránykereskedelem sikerességét. „A román húsvét hetén is folytatódik a tevékenység, a piaccsarnokban fennmaradó szabad helyekre pedig rákosi, szépvízi, kászoni termelők rendezkedhetnek be. A múlt héten bárányt kínáltak eladásra, most sajtot, túrót, ordát is lehet vásárolni a helyi termelőktől” – tette hozzá.

A megyei mentőszolgálat kéréssel fordult a helyi katasztrófavédelmi bizottsághoz. A munkaruházatuk folyamatos tisztán tartásának érdekében két mosógépet és két szárítógépet igényeltek, ezt jóvá is hagyták.

A sürgősségi helyzetre való tekintettel egyöntetű döntés született, a mentősök munkája most még gördülékenyebben kell folytatódjon

– magyarázta a polgármester.

Kérdésünkre elmondta, jelenleg nincsenek tervben olyan további megelőző intézkedések a bizottság napirendjén, amelyek a csíkszeredai lakosokat érintenék. „Az ország többi településéhez képest Csíkszereda élen járt a járvány első szakaszában is, a felelős és korai szigorító döntések meghozatala lényeges pillanat volt a járvány terjedésének lelassítása miatt. Vizsgáljuk az új helyzeteket, és készek vagyunk új döntéseket meghozni” – jelezte. A megyei sürgősségi kórház számára felajánlott hét lélegeztetőgépre kitérve elárulta, jelenleg közbeszerzés alatt áll a projekt, előrelépés még nincs, mivel világszinten mindenhol hiánycikként kezelik a berendezéseket.