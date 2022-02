Segítség azoknak, akik párkapcsolati vagy gyermeknevelési nehézségekkel küzdenek

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Házasság hete mozgalom az Egyesült Királyságból indult, és célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság fontosságára, ugyanakkor népszerűsítse a család intézményét, segítséget nyújtson azoknak, akik párkapcsolati vagy gyermeknevelési nehézségekkel küzdenek. Gyergyószentmiklóson is évről évre megrendezik.

A szervezők elköteleződés ünnepének nevezik ezt az időszakot, és idén újdonság lesz az is, hogy elmarad a tanúságtétel, viszont meglepetéseket tartogató beszélgető estet szerveznek. A Házasság hete keretében

HIRDETÉS

kiemelt figyelmet szentelnek a válságban lévő házasságoknak.

„Az idei mottót Gary Chapman könyve ihlette, és azért lett a Maradjunk együtt, mert a válságban lévő kapcsolatokról is szólunk ezúttal. Úgy gondolom, a házasságokat is megviselte az elmúlt időszak, van, hogy szorosabbá váltak, de olyan is, hogy éppen ellenkezőleg, több lett a súrlódás, felszínre kerültek az ellentétek. Szerintem nincs az a kis szikra, amit nem lehetne feléleszteni egy házasságban, de ehhez időre és minden nap elköteleződésre van szükség” – hangsúlyozta Ilyés Tímea szervező.

A programok többsége bárki számára nyitott, előzetes bejelentkezés csak a romantikus vacsorára szükséges.

A Házasság hete szombaton 10 órakor lelki nappal indul az Imádság házában, vasárnap 18 órától az unitárius imaházban lesz nyitó istentisztelet. Február 14-én 19 órától a Szent István templomban szentségimádást tartanak, szerdán 18 órától a Szent Miklós plébánián lesz a játékest, csütörtökön 18 órától a Szent István plébánia nagytermében pedig a filmnézés. Pénteken 18 órától Dérer Zsolt református lelkész tart előadást a sikeres és boldog házasság kulisszatitkairól a református templomban, szombaton rendezik a romantikus vacsorát.

Február 20-án, vasárnap lesznek a hálaadó szentmisék fél 11-től a református templomban, 11-től az unitárius imaházban, 12 órától a Szent Miklós templomban, 18 órától a Szent István templomban.