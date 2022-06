Segítség a szülőknek: számos óvoda nyitva áll még

nyáron összevont csoportokkal dolgoznak, az óvónők is folyamatosan változnak, hiszen a szabadságokat is ki kell adni, de közösen megoldják a felmerülő nehézségeket.

Kertész Katalin elmondta, általában azért hozzák nyáron is oviba a gyerekeket, mert a szülőknek nincs más megoldásuk a felügyeletre, de bizony megeshet az is, hogy a gyereknek nem tetszik az új felállás, az, hogy más a pedagógus, hogy nem a csoporttársaival van együtt. „Főleg a kicsiknél szokott gondot okozni, mert mondjuk egész évben azon dolgoztak, hogy megszokja az óvodát, most meg nem a saját csoportját, óvó nénijét kapja. De olyan is van, hogy a szülő azért hozza, mert a gyerek igényli a közösséget, s délig hagyja, ebéd után meg elviszi” – magyarázza az igazgatónő.

A Stefánia óvoda vezetője rámutat, a nyári vakáció alatt azért jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek a szabadidős tevékenységekre, emellett énekelnek, mondókáznak, s összességében nem az a kötelező, rutinos tevékenység működik, mint nyáron, ugyanis a gyerekeknek is szükségük van pihenésre, sőt szabadságra is. A pedagógus szerint az év közbeni túl sok szabály, kötött program őket is lefárasztja, most igyekeznek picit több szabadságot nyújtani nekik.