Segítség a bajban: harmincezer lej gyűlt össze egy gyergyószentmiklósi tűzeset károsultjának

Még áprilisban égett porig égett egy gyergyószentmiklósi kisvállalkozás műhelye, és a károsult segítésére sokan megmozdultak. Az Arbor Vállalkozók Szövetsége is adománygyűjtést szervezett, az azóta összegyűlt összeget hétfőn adták át az érintettnek.

• Fotó: Gergely Imre

„Köszönöm mindenkinek, aki segített és nagyon jó érzés, hogy ilyen segítségre számíthat az ember, ha bajba kerül” – mondta Gergely Lehel, akinek a gépei, termékei, áruraktárának készlete semmisültek meg pár óra alatt az áprilisi tűzvészben.

Fafeldolgozónál ütött ki tűz Egy gyergyószentmiklósi fafeldolgozónál felcsapott lángokhoz riasztották péntek délután a tűzoltókat. Egy gyergyószentmiklósi fafeldolgozónál felcsapott lángokhoz riasztották péntek délután a tűzoltókat.

A kár mértékét 100 ezer lej értékben állapították fel a szakértők. Hatalmas összeg ez, de ha azt mondjuk, hogy a károsult élete munkája semmisült meg, és számos család élete vált bizonytalanná, talán még inkább érezhető ennek a súlya.

Ezt már akkor sokan felismerték, segítséget ajánlottak fel, és adománygyűjtések is zajlottak. Az Arbor Vállalkozók Szövetsége akkori vezetése is kezdeményezője volt egy ilyennek, most pedig 30 ezer lejt adhattak át Gergelynek.

HIRDETÉS

„Bárkivel beszéltem, csak pozitív visszajelzéseket és hozzáállást tapasztaltam. Számos cégvezető van, akinek a járvány miatt manapság nem megy jól a vállalkozása, alkalmazottait is alig tudja fizetni, mégis felismerték, hogy itt sokkal nagyobb bajról van szó, mint amivel ők szembesülnek, és a maguk nehéz helyzete ellenére is segítettek, ahogy tudtak” – összegezte az Arbor vezetője, Barabás Csaba. Elmondta, hogy

a 30 ezer lejes összegben nem csak a vállalkozók által összeadott pénzek vannak benne, hanem sok magánemberé is, akik a felhívást látva elhozták a maguk adományát.

Segítség másoktól is

Nem csak az Arboron keresztül érkezett segítség, sokan személyesen keresték meg a károsultat, hogy segítsék a talpraállásban. Gergely Lehel kiemelte az Industry Transilvan vállalat vezetőjének, Pap Ferencnek a támogatását. Neki köszönhető, hogy

a kisvállalkozás tovább dolgozhatott, nyolc embernek megmaradt a munkája és nem veszítették el az ügyfeleiket.

Ugyanis Pap Ferenc felajánlása révén az ő üzemében és az ő gépein folytathatják a tevékenységüket. Mások építőanyaggal, különböző szolgáltatásokkal járulnak hozzá az újrakezdéshez.

Gergely Lehel elmondta, hogy

a támogatására érkezett összeg felét átadja annak a személynek, akitől a műhelyének helyet adó helyiségeket bérelte, és akinek az épülete teljesen leégett, így ő is ugyanúgy károsultja a tűzesetnek.

Az Arbor ezzel lezárta az adománygyűjtését, de amint elhangzott, továbbra is helye van a segítségnek, aki tenni, adni tud, az megkeresheti Gergely Lehelt felajánlásával a továbbiakban is.