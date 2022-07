Segíteni szeretné a fiatalokat, ezért tanár lenne a gyergyószéki magyar iskolák legjobb érettségizője

Most, hogy lejárt az érettségi, megkönnyebbült, felszabadult, és (ahogy minden végzős diák) sajnálja, hogy el kell válnia az osztályközösségtől, akikkel négy évig együtt volt.

Nagyon jó közösség alakult ki, úgy is, hogy a koronavírus-járvány miatt majdnem két évig nem lehettek együtt az online oktatás miatt.

Annak ellenére, hogy matematika-informatika osztályban végzett, bölcsészkaron fog tovább tanulni. „Színes közösség volt a miénk, a legtöbben az informatika terén folytatják a tanulást, de olyan is van köztünk, aki a színművészeti egyetemre felvételizik.

Engem nyolcadikos koromban is jobban érdekelt az irodalom, de szerettem a mateket is. A matematika-informatika szak nehezebb kihívásnak tűnt, én pedig szeretem a kihívásokat. Az igaz, hogy a sok matematikát a tanári pályán nem nagyon fogom hasznosítani, de úgy érzem, hasznomra vált így is, nagyban hozzájárult a logikus gondolkodásom fejlődéséhez