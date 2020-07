Segítenek a pályaválasztásban a szakiskolásoknak és az iskolát elhagyóknak

Csoportos tevékenységen a képességek fejlesztése az egyik cél • Fotó: Gyulafehérvári Caritas

Az Iránytű a munka világába elnevezésű, norvég támogatású négyéves projekt két éve zajlik Székelyföldön, településenként két-két mentorral, akik eligazítják a szakiskolában tanuló, illetve az iskolai rendszerből idejekorán kikerült fiatalokat, együtt derítik ki és fejlesztik készségeiket, képességeiket, keresnek számukra munkalehetőségeket.

HIRDETÉS

Ahogy Füzi Imola projektkoordinátor érdeklődésünkre elmondta, két célcsoporttal dolgoznak. Az egyiket a szakiskolák tanulói alkotják, a másik, a nehezebb, azokból tevődik össze, akik abbahagyták a tanulást, és munkahelyük sincsen, hátrányos helyzetük miatt kisebb esélyük van a beilleszkedésre. Őket hivatalok, önkormányzatok, civil szervezetek együttműködésével keresik meg, hogy aztán a csoportos, valamint a személyes foglalkozásokon motivációt nyújtsanak, segítsenek a továbbtanulásban, vagy a munkahelykeresésben.

Azoknak sem könnyű eldönteni, hogy merre tovább a nagybetűs életben, akik elvégezték az iskolát, diplomát szereztek, hát még akik szakiskolába járnak, vagy még oda sem

– hangsúlyozta a programkoordinátor.

Motiválni a munkavállalási, fejlődési kedvet

A program legelején a mentorok a helyi szakközépiskolákkal vették fel a kapcsolatot, a pedagógusokkal együttműködve a diákok motiválása, fejlesztése érdekében, hogy miért érdemes tanulni, miért fontos oklevelet szerezni. Olyan kiegészítő tevékenységeket szerveztek számukra, amelyekre a tanórák kereteiben már nem jutott idő és elengedhetetlen a személyiségük fejlődéséhez, a felzárkózáshoz.

A csoportos tevékenységeket követően a mentorok minden fiatallal, aki igényli, külön-külön foglalkoznak, tanácsokkal látják el őket és végigkísérik a munkavállalás folyamatában

– mondta a Székelyhonnak Füzi Imola. Bár a járványügyi szükségállapot idején nehezebben ment a munka, mégsem állt le, interneten és telefonon tartották a kapcsolatot. Most újra lehetőség nyílt a személyes találkozások és kiscsoportos foglalkozások bepótlására, ezért teljes lendülettel dolgoznak azon, hogy a mentorált fiatalok számára esélyt teremtsenek, munkavállalási kedvüket ösztönözzék. Ugyanakkor azokkal a helyi vállalkozókkal is keresik a kapcsolatot, akik munkát adhatnak, alkalmaznák a pályakezdőket, ezzel párhuzamosan pedig a fiatalokat is felkészítik a munkaadók által kínálta állások betöltésére. Ez a kezdeményezés egy nagyobb projekt része, amely több civil szervezet részvételével Spanyolországban, Bulgáriában, Magyarországon és Romániában zajlik.