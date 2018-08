Séfcsere a Főnix konyhánál Fülöp-Székely Botond • 2018. augusztus 06., 17:53 2018. augusztus 06., 17:53 Távozott a nyilvánosság elől Balázs Hunor, a Főnix konyha főzőműsor jól ismert séfje, helyét pedig a szintén székelyudvarhelyi Bándi Sándor Domokos vette át – tájékoztattak a műsor üzemeltetői, hozzátéve, hogy augusztustól már az új szakács mutatja be különleges receptjeit. Feltett szándéka a jól ismert helyi ételek továbbgondolása, és hogy élvezetesebbé tegye a háziasszonyok mindennapi munkáját.

Bándi Sándor Domokos (balra) váltotta Balázs Hunort (jobbra) a Főnix konyhában • Fotó: Barabás Ákos

„Balázs Hunor döntött úgy, hogy egyelőre nem folytatja a műsorban való szereplést, amit mi elfogadtunk. Szintén ő javasolta, hogy helyére Bándi Sándor Domokost kérjük fel séfnek, mi pedig bízunk a meglátásában, így nem is tartottunk válogatást” – vázolta röviden a helyzetet Szécsi Zsolt, a Főnix konyha ügyvezetője. Mint mondta, korántsem érzik véglegesnek Balázs Hunor távozását, hiszen már most megegyeztek, hogy több műsorban is fog vendégszerepelni. Egyébként Bándi mellett gyakrabban fognak más séfek is feltűnni adásaikban, ami szintén változásnak számít. Az Erdélyi Magyar Televízió mellett hamarosan a Székelyhon napilap hasábjain is követhetők lesznek receptjeik, de egy székelyudvarhelyi rádiós műsor megszervezésén is dolgoznak.

Kovács László, a konyha menedzsere rámutatott, továbbra is minőségi munkát szeretnének végezni, sőt reményeik szerint sikerül majd megújítani, jobbá tenni a műsorokat. Megtudtuk tőle ugyanakkor azt is, hogy szakácsuk mellett operatőrjüket is lecserélik, Józsa Levente helyét Fülöp Attila veszi át. Pihenésre van szüksége „Három éve vagyok a Főnix konyha szakácsa, ezalatt pedig nagyjából 300 műsort forgattunk, de most már úgy érzem, szükségem van egy hosszabb pihenésre, hogy új tapasztalatokat szerezzek és újratöltődjek” – fejtette ki lapunknak Balázs Hunor. Közölte, döntését az is befolyásolta, hogy jelenleg egy nagy jelentőségű főzőverseny országos döntőjére kell készülnie, ami munkája mellett rengeteg energiabefektetést igényel. „Biztos vagyok benne, hogy a közönség nem fog csalódni Bándi Sándor Domokosban, hiszen régóta ismerem, és tudom, hogy lelkiismeretes ember, aki nemcsak összedobja az ételeket, hanem a lehető legnagyobb kreativitással és odaadással készíti el azokat” – hangsúlyozta.

Érzésből főz Tizenhárom éve szakács, és kétgyermekes családapa a 32 éves Bándi Sándor Domokos, aki eddig már több híres helyi és külföldi étteremben is dolgozott. „Mindig szívvel és lélekkel, valamint alázattal végeztem munkámat, amit nagyon szeretek” – fogalmazott lapunknak. Megjegyezte, Balázs Hunorral már a középiskola óta jó viszonyban vannak, kapcsolatuk pedig csak megerősödött, miután mindketten ugyanazt a szakmát választották. HIRDETÉS „Helyben is beszerezhető alapanyagokból igyekszem majd a legízletesebb ételeket elkészíteni, természetesen a megszokott receptek egy újragondolt változatát mutatva be. Elsősorban azokhoz szólnék, akik nem elégednek meg például egy egyszerű krumplipürével, hanem szívesen feldobnák azt egy kis petrezselyemmel, fokhagymával vagy más fűszerekkel” – magyarázta. Hangsúlyozta, a cél az, hogy minimális hozzáadással egy finomabb étellel lephessük meg szeretteinket, barátainkat. Fontosnak tartja, hogy ne kötelességből, hanem érzéssel főzzenek a háziasszonyok, így nagyobb lesz a sikerélményük is. „Élvezetesebbé szeretném tenni azoknak a munkáját, akiknek nap mint nap kell főzniük. Bebizonyítom, hogy nem kell négy-öt óra egy ízletes étel elkészítéséhez, jóval rövidebb idő alatt is össze lehet hozni” – összegzett, hozzátéve, hogy a gyümölcsszobrászatot is be fogja mutatni. Utóbbi azért is fontos, mert az ízek és az illat mellett a szakácsnak a látványra is nagy hangsúlyt kell fektetnie.