Sebességkorlátozás a Szejkefürdőn

De mi legyen az utazásból visszatérő alkalmazottakkal?

Mivel nincs Romániában megfelelő arányú átoltottság, ezért nagyon nehéz koronavírusügyben egyről a kettőre lépni, még akkor is, ha most alacsonyabbak a járványtani számok. A legújabb gondot ezúttal a szabadságról visszatérő alkalmazottak jelenthetik, erre kel most különböző megoldásokat találni.