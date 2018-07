Sakkozni fognak a tornából felmentett diákok

Tanuljanak sakkot, és mozogjanak is a diákok – ajánlja a tanfelügyelő. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Valentin Popa kiemelkedőnek nevezte a sakkszövetség kezdeményezését, mert – mint mondta – azon kevesek között vannak, akiket érdekel, mi történik a felmentett diákokkal a testnevelés órán. A Nevelés sakkal programon keresztül eddig ötszáz tanintézet ötezer sakktáblát és kézikönyvet kapott, sőt a minisztérium által jóváhagyott iskolai programot is kidolgoztak.

Biró Sándor nemzetközi sakkmester lapunknak elmondta, már négy évvel ezelőtt aláírt egy egyezményt az akkori oktatási miniszter, hogy választható tantárgyként bevezetik a sakkot az oktatási rendszerbe. Erre azért is szükség volt, mert az Európai Parlament már 2011-ben nyilatkozatban kérte fel a tagállamokat, hogy vezessék be a sakkot az oktatási rendszerükbe. Biró Sándor rámutatott, a gyakorlatban ebből kevés valósult meg, a tanintézetek részéről ellenállást tapasztaltak, arra hivatkoztak, így is zsúfolt a tanterv. Akik szívesen tanítottak volna sakkot az iskolákban, különböző akadályokba ütköztek, például testnevelő tanári képesítést vártak el tőlünk.

Jelenleg Hargita megyében csak néhány helyszínen zajlik önkéntes módon, ingyenes sakkoktatás, de nem a tanterv részeként Az új rendeletben nem szögezik le, hogy a felmentettek számára kötelező a sakk, de arra sem térnek ki, hogy opcionális lenne. A csíkszeredai szakember ugyanakkor rámutatott,

a sakk fejleszti a gyerek logikus gondolkodását, az életre nevel, hiszen megtanít felelős döntéseket hozni.

Háromszéken eddig négy testnevelő tanár szerezte meg a sakkoktatáshoz a képesítést, de még tanítottak, mert nem volt arra pénzügyi keret, hogy foglalkoztassák őket – mondta el lapunknak Farkas Csaba szaktanfelügyelő. Hozzátette, támogatja, jó ötletnek tartja a sakkoktatást, ám ez a gyakorlatban nehezen kivitelezhető.

Egy tanár nem tudja megtartani a testnevelés órát, és közben sakkra is tanítani a felmentetteket, erre plusz pedagógus kellene, ez pedig már nem fér bele a fejkvóta szerint megállapított bérkeretbe.

Farkas Csaba rámutatott, sok diák esetében nem lenne szükség teljes felmentésre, az orvos ajánlásokat kellene megfogalmazzon, bizonyos gyakorlatokat javasolva, vagy éppen megtiltva a különböző betegségek esetén, hiszen a fiatalok nem mozognak eleget, és ezt az egészségi állapotuk is megsínyli. Tanuljanak sakkot, és mozogjanak is – összegezte a tanfelügyelő.