Sajtot, zakuszkát és halat is lehet kóstolni Szászrégenben

Villámcsődülettel kezdődik pénteken Szászrégenben a hagyományos őszi vásár. Színes programokkal és ízletes kóstolókkal várják a városlakókat, de a turistákat is.

Szászrégen polgármestere, Márk Endre közösségi oldalán tette közzé az idei őszi vásár programjait. Eszerint október 18-án, pénteken 12 órakor villámcsődülettel indítanak, aminek a központi park ad helyet. Lesz sajt-, zakuszka- és halkóstoló is, és válogatni lehet a termelők portékáiból.

Szombaton 11 órától gyerekeknek szerveznek kézműves alkalmakat és játékokat, de lesz egy divatbemutató is, este pedig a Newmarkt Brass lép fel, továbbá a marosvásárhelyi Tűzfarkasok is ízelítőt adnak mutatványaikból. Vasárnap is tart az őszi vásár, több helyen lehet kóstolni, és még több helyen finomságokat vásárolni.