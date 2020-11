Sajátos megoldások a székelyföldi vendéglátósok megsegítésére

Ínséges őszi-téli szezonnak néznek elébe a belföldi vendéglátósok: az újabb járványügyi korlátozások miatt a kültéri, nyitott teraszokra szorulnak a vendégek télvíz idejére is. A székelyföldi önkormányzatok és városvezetők saját eszközeikkel igyekeznek kisegíteni az iparágban dolgozókat, ellenben a frissen mandátumhoz jutott elöljárók e téren is rögtön a mély vízben találják magukat.

Befellegzett a szezonnak. Minden segítség jól jön a járványügyi korlátozások sújtotta vendéglátósoknak • Fotó: Rab Zoltán

Székelyudvarhely városvezetése már a járvány kezdetén széleskörű felmérést végeztetett el a Rega Régiókutató Egyesület megbízásával: arról kérdezték a helybéli vállalkozókat – természetesen a vendéglátókat is beleértve –, hogy mire lenne szükségük. Így indult el a Honlapom a holnapom elnevezésű ingyenes honlapkészítési lehetőség, továbbá a vállalkozásoknak lehetőségük van kamateltörléssel élni december 15-ig, valamint a novemberi soros önkormányzati ülésen adókedvezményeket is előterjeszt a polgármesteri hivatal.

„Az éves adóhatározat részeként a vendéglátó cégek éves működési illetékét 50 százalékkal szeretnénk csökkenteni, valamint a jogi személyek épületadójánál a 0,9 százalékos adókulcsot szeretnénk megtartani. Megjegyzem, az adótörvénykönyv nem enged meg differenciált adókulcsot, tehát kedvezményes ingatlanadó kulcsot nem lehet egy iparágra sem alkalmazni (kivéve a mezőgazdasági célú épületeket)” – fejtette ki a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője. Zörgő Noémi hozzátette: továbbá

50 százalékos adókedvezményt biztosítanának azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik a vészhelyzet idején a hatósági tiltások miatt nem működhetnek.

Ez a határozattervezet tulajdonképpen egy korábbi, csak szükségállapot időszakára vonatkozó határozat kiterjesztése a vészhelyzet időszakára. A fentiekben természetesen a vendéglátósokon kívül más gazdasági szereplők is részesülnek, ha teljesítik a feltételeket. Mint megtudtuk, folyamatban van még az Invest in Udvarhely projekt és a gazdasági stratégia tenderfüzetének véglegesítése is. Továbbá, a nyári szezonban a hivatal kezdeményezésére létrejött a Mi itthon nyaralunk program is – amelyhez összesen ötven helyi partner csatlakozott –, amelynek részeként tizenöt ingyenes promóciós videót készítettek a polgármesteri hivatal munkatársai.

Zöld út a fedett teraszoknak

Marosvásárhely önkormányzati képviselő-testülete egészen konkrét ötlettel rukkolt elő, az erre vonatkozó tervezetet az RMDSZ kezdeményezte. Iszlai Tamás építészmérnöktől, a tervezet kidolgozójától megtudtuk: vásárhelyi vendéglátósok megkeresésére válaszolva született meg a határozat. Lényege, hogy

lehetőséget teremtenek a kültéri teraszok befedésére olyan formában is, amelyre korábban nem adott engedélyt a városvezetés.

Eredetileg csak a belvárosi teraszokra vonatkozott a tervezet, de megszavazásakor kiterjesztették, hogy a város több negyedében működő teraszok működtetői is élhessenek ezzel a lehetőséggel. Fontos ugyanakkor, hogy kialakíthat téliesített teraszt az a vendéglátóipari egység is, amelynek eddig nem volt ilyen felülete, csak be kell tartania az ezekre érvényes szabályzatot, például hogy a járdára csak ott lehet teraszt kialakítani, ahol az legalább három méter széles.

„A téliesített teraszok átmeneti megoldást jelenthetnek a nehéz anyagi helyzetben lévő, a zárt tereiket használni nem tudó éttermeknek, kávézóknak. Bár

jelenleg az országos rendelkezés szigorú, és csak azt engedi meg, hogy egy oldala és teteje legyen a terasznak. De ez bármikor változhat, és akkor a zárható oldalakkal rendelkező teraszok jó alternatívái lehetnek a belső tereknek”

– magyarázta a kezdeményező.

Szántó Katalin helyi étterem-tulajdonos „valódi, gyorsan jött segítségnek” nevezete az új lehetőséget. Hozzátette, a hatóságok ezúttal is a vendéglátósokkal sokkal szigorúbban jártak el, mint a nagyáruházakkal, amelyekben továbbra is szabadon vásárolhat, sétálhat nagyon sok ember.

Előbb megtudakolják: mire van szükség

Csíkszeredában az elkövetkezőkben találkozik a vállalkozók szövetségének képviselőivel Korodi Attila polgármester. „Nyitottak vagyunk az adókedvezmény bevezetésére, előbb azonban szeretnénk konzultálni az érintettekkel, hogy nekik pontosan mire lenne szükség. Így hozhatjuk meg a leghatékonyabb döntéseket” – hangsúlyozta a városvezető, hozzáfűzve, a korábbi hónapokban is született adókedvezményre vonatokozó döntés Csíkszeredában, ezt azonban több tekintetben nem találták kielégítőnek az érintett vállalkozók.

Nem látja még, hogyan segíthetne

Gyergyószentmiklós új polgármestere, Csergő Tibor egyelőre nem látja, hogy miként tudná támogatni a város a nehéz helyzetbe került vendéglátósokat. „Egyelőre nem konkrét még, hogy a számukra nyújtható adókedvezmények milyen adónemekre vonatkoznak, tehát az sem, hogy ebbe a helyi önkormányzatnak milyen mértékű beleszólása lehet” – szögezte le.

Csökkentik a turisztikai rendeltetésű épületek és telkek adóját



Kihirdette szerdán Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, amelynek értelmében 50 százalékkal kevesebb adót kell fizetni a turisztikai rendeltetésű épületek és telkek után. A 2015/227-es adótörvénykönyvet módosító jogszabály értelmében felére csökken az évente legtöbb 180 napon át turisztikai szolgáltatásokra használt épületek adója, függetlenül attól, hogy az magánszemély vagy cég tulajdonában van. A kedvezmény a feltételek teljesítését követő pénzügyi évben érvényesíthető. A törvény azt is leszögezi, hogy a rendelkezés 2021. január 1-jétől lép érvénybe. Bár az intézkedés az önkormányzatoknak jelent bevételkiesést, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesternek nincs ellenére. Mint lapunknak elmondta, a kormány ennél is több segítséget kellene nyújtson a gazdaságnak, hiszen ha a versenyszféra legyengül, az hosszú távon az egész országra negatív hatással lesz. Rövid távon a növekvő munkanélküliség jelent veszélyt, ám hosszú távon az a gond, hogy egy megtépázott gazdaság nehezebben tud talpra állni. „A kormány mindent meg kell tegyen, hogy segítse a cégeket, hiszen nem életszerű, hogy jövő évtől rögtön helyreállnak. Nehéz hónapok következnek, reméljük, hogy nem nehéz évek. A megszorítások leginkább a turizmust, a vendéglátást sújtották, ezeket az ágazatokat kiemelten kell támogatni” – mondta Antal Árpád. Sepsiszentgyörgyön legtöbb 50 ezer eurós önkormányzati támogatást hívhattak le a vendéglátóipari, turisztikai cégek és azok, amelyek forgalma lecsökkent a járvány miatt.