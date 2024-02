Saját magát buktatta le a háromszéki liliomtipró

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség is szükségét érezte állást foglalni a három évvel ezelőtt kirobbant pedofil ügy kapcsán, amelyről mi is írtunk. Közben az is kiderült, hogy a gyermekeket megrontó tanár tulajdonképpen maga ásta meg a saját sírját azzal, hogy pereskedésbe kezdett.