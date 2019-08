Saját készítésű „szappanytartókkal” gurultak célba Csíkkozmáson

A helyi falunapok egyik leglátványosabb és legnépszerűbb programpontjának számító vetélkedőn a versenyzők saját készítésű, motor nélküli járművekkel gurultak végig egy lejtős útszakaszon, amelyen nehezítésként egy szöktetőt is kihelyeztek a szervezők.

Az Amerikai Egyesült Államokban több évtizedes múltra visszatekintő és hatalmas népszerűségnek örvendő Soap Box Derby mintájára kidolgozott Szappany Derby rajtja előtt Szántó László, Csíkkozmás polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Az eseményen a község testvértelepülése, Lukácsháza küldöttsége is jelen volt. A magyarországi község polgármestere, Virág János viccesen megjegyezte, hogy odahaza ilyen szép járgányokat még nem látott, majd hozzátette, hogy szívesen kipróbálná őket. A Jägermesterek csapata rögtön kapott is az alkalmon, és felajánlott egy helyet a magyarországi polgármester számára, amit utóbbi el is fogadott.