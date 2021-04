Saját barlangjában lepnék meg a fenevadat

Már jóval több mint egymillió online aláírás gyűlt össze • Fotó: Írdalá.hu

A székely aláírásgyűjtés nagyszerű lehetőség arra, hogy az Európai Unió országaiban – így Romániában is – megnyisson egyfajta párbeszédet a többség és a kisebbség között – véli Pesty László, a székelyek kezdeményezését felkaroló Írdalá.hu kampányfőnöke, aki Brüsszelben követi figyelemmel a csütörtöki bírósági tárgyalás eredményeit.

„Az a gondolat, hogy az Unió kezelje kiemelt figyelemmel a kisebbségeket, illetve a kisebbségek által lakott úgynevezett nemzeti régiókat, és a kohéziós alapok elosztásánál plusz pénzekkel segítse az ő életüket, nem csak nekik jó. Előnyös a többségi nemzeteknek is, mivel összességében az adott nemzetgazdaság, az adott ország jut ezáltal plusz forrásokhoz” – magyarázza az összefüggést szerkesztőségünknek is elküldött levelében Pesty, hozzátéve, hogy sajnos sokak számára ez nem világos, „mint minden uniós országban, úgy Romániában is vannak erők, akik fittyet hánynak a többségi és kisebbségi érdekekre”.

És nem csak semmibe veszik azt, de megpróbálják tettleg aláásni annak érvényesülését. Már sok éve dolgoznak így a mi kezdeményezésünk ellen is. Pereskednek, lobbiznak, rossz hírét keltik, nem sorolom… Szerencsére kevés sikerrel.

Pesty László a támadások elhárításaként feleleveníti, hogy a székely kezdeményezés nemcsak a pert nyerte meg annak idején Brüsszellel szemben, hanem eredményes az aláírásgyűjtésben is. „Most jóval több mint egymillió online aláírásunk van, és hét helyett pillanatnyilag tíz országot pipáltunk ki. Ez annyit jelent, hogy

az Unióban eddig indult 76 hasonló kezdeményezés közül a harmadik legsikeresebbek vagyunk.

És a Gerilla.hu munkatársai erre nagyon büszkék.”

Még néhány nap van hátra a május 7-i végső határidőig, és – mint a levélben ígérik – az utolsó pillanatig folytatják a harcot. „Megkoronázhatnánk ezt a tizenöt hónapos munkát azzal, ha Brüsszel asztalára Brüsszelt tennénk le az utolsó pillanatban. A véghajrában, már hetek óta Belgium a célországunk. Nagyon nehéz terep. Egy barátom a minap úgy fogalmazott:

a fenevadat a saját barlangjában meglepni, látványos gesztus lenne.”

Út a bíróságig



Az aláírásgyűjtés csak egy évekig tartó pereskedés után indulhatott el. A kohéziós alapokért indított aláírásgyűjtés esetében az Európai Bizottság és a kezdeményezők közötti per tett pontot az ügy végére. Románia az EB oldalán avatkozott be a perbe, míg Magyarország a kezdeményezők oldalán, végül az Európai Bíróság döntése értelmében zöld utat kapott a kezdeményezés. Románia azonban nem nyugodott bele a döntésbe, és fellebbezett annak érdekében, hogy az Európai Bíróság semmisítse meg a székely kezdeményezést. Ezt a keresetet tárgyalja csütörtökön, azaz április 29-én az Európai Bíróság – olvasható röviden a bírósági ügyről Az aláírásgyűjtés csak egy évekig tartó pereskedés után indulhatott el. A kohéziós alapokért indított aláírásgyűjtés esetében az Európai Bizottság és a kezdeményezők közötti per tett pontot az ügy végére. Románia az EB oldalán avatkozott be a perbe, míg Magyarország a kezdeményezők oldalán, végül az Európai Bíróság döntése értelmében zöld utat kapott a kezdeményezés. Románia azonban nem nyugodott bele a döntésbe, és fellebbezett annak érdekében, hogy az Európai Bíróság semmisítse meg a székely kezdeményezést. Ezt a keresetet tárgyalja csütörtökön, azaz április 29-én az Európai Bíróság – olvasható röviden a bírósági ügyről az Írdalá.hu Facebook-oldalán