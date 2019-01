Rubik-kockákat lehet kirakni, díjazni fogják a legügyesebbeket

Különböző méretű kockákkal lehet bizonyítani

Az idei első nemzetközi Rubik-kocka vetélkedőt szervezik meg szombat-vasárnap Marosvásárhelyen, a Traian Savulescu Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Mint Mihai Căpăţinescu főszervezőtől megtudtuk, Marosvásárhelyen első alkalommal szervezik meg a látványos versenyt, ahol két napig a Rubik-kockákat és más, hasonló kirakós feladványokat oldanak meg a versenyzők.

A Transilvania Cubic Open elnevezésű versenyre bárki benevezhet, a jelentkezők saját kockáikat használhatják, hivatalos bírák fogják jegyezni az időt.

Lesz 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 és 7x7x7 megmérettetés is, de akik egy kézzel szeretnék kirakni a Rubik kockát, úgy is megtehetik. Díjazni fogják a legfiatalabb és legidősebb versenyzőt is. Mint a főszervező elmondta, szerda délutánig 40 versenyző jelentkezett be a megmérettetésre, összesen százat tudnak fogadni, így a helyszínen is be lehet nevezni. Azok, akik csak meg szeretnék csodálni a megmérettetést, azok díjmentesen megtehetik. A verseny szabályzata, a fontosabb tudnivalók ezen az oldalon megtekinthetők.

Világrekordokról

Az első, 1982-es nemzetközi Gyorskockázó (Speedcubing) versenyen 19 másodperces volt a világrekord, ezt Ronald Brinkmann állította fel. 2011-re az ausztrál Feliks Zemdegs rekordja révén 5.66 másodpercre csökkent. A 2018-as rekorder Yusheng Du, aki a Kínában megszervezett Wuhu Open versenyen, a 3x3x3-as kockát 3,47 másodperc alatt rakta ki.