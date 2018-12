Rövidíteni akartak, de a hóban ragadtak – hószánnal siettek a segítségükre

A hegyimentők hószánnal értek a helyszínre, hogy kimentsék a bajba jutottakat. Képünk illusztráció • Fotó: Maros megyei hegyimentő-szolgálat

Mint Kovács Róbert, a Maros megyei hegyimentő-szolgálat vezetője érdeklődésünkre elmondta, a Nyárádremete és Laposnya közötti erdei úton akartak rövidíteni egy személygépkocsi utasai, nem tartva szem előtt, hogy

télen az erdei utak szinte járhatatlanok.

„A szóban forgó útszakaszon több mint egyméteres volt a hó, a kocsival beragadtak, majd segítséget kértek. Maros és Hargita megyei tűzoltók siettek utánuk, aztán ők kértek segítséget tőlünk, hiszen nekünk van hószánunk, amivel téli viszonyokban is jól lehet haladni. A Palotailván szolgálatot teljesítő hegyimentők igyekeztek a hóban ragadtak segítségére” – mondta még el Kovács Róbert.

A hegyimentők éjszaka három óra után tíz perccel értek a személygépkocsihoz, és mentették ki a tél fogságában lévőket.

A hegyimentők ezúton is figyelmeztetik a túrázni vágyókat, hogy a Kelemen- és a Görgényi-havasokban a hóréteg vastagsága 100–150 centiméter, és az 1500 méteres magasságok felett a lavinaveszély 3–4-es fokozatú. A következő napokban is havazni fog, ugyanakkor 40 km/órás széllökésekre kell számítani. Egy szó mint száz, nem ajánlatos túrázni most 1500 méter magasság felett.