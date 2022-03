Röviden: vége a vészhelyzetnek. Bővebben: majd később, ha gondolják

A vészhelyzet feloldásával számos intézkedés megszűnt szerdától. Képünk illusztráció • Fotó: Rab Zoltán

Nem hosszabbítja meg a kormány a vészhelyzeti állapotot – jelentette be március 4-én Klaus Iohannis államfő, amit egy rövid bejelentésben Dan Cărbunaru, a kormány szóvivője is megerősített hétfőn. Arról azonban kedden kora délutánig nem jelent meg hivatalos közlemény, hogy a közel két éve érvényben lévő intézkedés számtalan kiegészítése során hozzárendelt korlátozások és szabályozások közül melyek szűnnek meg és melyek maradnak érvényben.

Kevés információ

A kormányszóvivő is mindössze arra tért ki bejelentésében, hogy az utazók tartózkodási helyére vonatkozó nyomtatvány és a védettséget igazoló zöldigazolvány ügyében is nemsokára rendelkezik majd az egészségügyi minisztérium. A tárca vezetője ugyanakkor a napokban arról beszélt, hogy a beltéri maszkviselés a vészhelyzeti állapot felfüggesztését követően is ajánlott marad.

Az országos híradásokban számos hír megjelent arról, hogy

szerdától megszűnik a kültéri maszkviselési kötelezettség,

a vendéglátóhelyek telítettségére vonatkozó, illetve az éjszakai szórakozóhelyek – diszkók, klubok – működését tiltó korlátozások, nem kérhetik a védettségi igazolványt a vendéglátóegységekben és különböző hivatalokban, megszűnik az online oktatás és így a szülők számára emiatt biztosított szabadnap lehetősége is.

Meg kellene szűnnie ugyanakkor a home office-rendszerben való munkának is, valamint a népes rendezvényeken – esküvőkön, keresztelőkön, koncerteken, sportrendezvényeken, előadásokon – résztvevők számának a korlátozása, és mivel így már nem lennének a korlátozások miatt nehéz helyzetbe került cégek,

a kényszerszabadságok finanszírozását is meg kellene szüntesse az állam.

A vészhelyzet alatt használhatók maradtak a lejárt érvényességű dokumentumok, ezeket azonban a vészhelyzet feloldásától számított 90 napon belül ki kell cserélni. A lazításokról azonban semmilyen hivatalos közleményt nem adtak ki a hatóságok kedden délig. Rendeletre erre vonatkozóan nincs szükség, ugyanis éppen a vészhelyzet meghosszabbítását előíró határozat hiányával szűnik meg a közel két éve érvényben lévő állapot.

Senki nem tudott semmit

Arról, hogy milyen, a helyhatóságok hatáskörébe tartozó változások lépnek érvénybe szerdától, érdeklődtünk Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalánál is, ám amint azt Zörgő Noémi városházi szóvivő közölte, semmilyen tájékoztatást nem kaptak erre vonatkozóan a megyei prefektusi hivataltól. Erre márpedig szükség lenne, hiszen a híradások alapján nem adhatnak ki tájékoztatást – mondta a szóvivő. A témával kapcsolatban – de az utóbbi időben több más témával kapcsolatban is – telefonon kerestük a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivőjét is, de Adrian Pănescu nem válaszolt hívásainkra és üzeneteinkre.

Az országos sajtóban az is megjelent, hogy a kontaktszemélyek esetében megszűnik a karantén is a vészhelyzet feloldásával. Erről, illetve a maszkviselésre vonatkozó korlátozás feloldásáról a megyei népegészségügyi igazgatóság vezetőjétől érdeklődtünk. Tar Gyöngyit egy, a központi hatóságok által tartott videokonferencián értük el, de mint mondta, ők sem kaptak még tájékoztatást a szerdától esedékes változásokról.

Minisztériumi közlemény

Végül a belügyminisztérium adott ki kedden délután egy közleményt a témában, ami a tárca vezetőjét, Lucian Bodét idézi, aki bejelentette, hogy a vészhelyzet meghosszabbítását előíró, 2022. február 3-án kiadott 171-es kormányhatározatba foglalt minden korlátozás és tiltás megszűnik kedd éjféltől: például a kültéri maszkviselési kötelezettség, a különböző rendezvények – koncertek, felvonulások és más összejövetelek – lebonyolítására vonatkozó korlátozások és tiltások, a közlekedésre vonatkozó korlátozások és az otthoni munkavégzés megszervezésére vonatkozó előírás.

A helyi rendőrségek visszakerülnek az helyhatóságok hatáskörébe, és újra megnyílnak a vészhelyzet idejére lezárt határátkelők. A belügyminisztérium ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a vészhelyzet idején lejárt érvényességű dokumentumokat – például személyazonossági igazolványt, jogosítványt – 90 napon belül meg kell újítani. Azt is közlik, hogy a zöldigazolvány és a Romániába történő belépéskor kitöltendő digitális nyomtatvány továbbra is alkalmazásban marad, illetve hogy az átmenetileg érvényben maradó járványügyi intézkedéseket illetően az egészségügyi minisztérium közöl majd ki ajánlást.