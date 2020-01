Rövidebb úton juthatnak el a muzsnaiak Székelyudvarhelyre

A kopóréteg is rákerült az útra, jó körülmények között lehet közlekedni • Fotó: Erdély Bálint Előd

A megvalósítást az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDL) révén összesen 5,27 millió lejjel támogatta a kormány, ezt már át is utalták a munkát végző vállalkozónak. A község önkormányzatának ugyanakkor még elő kell teremtenie 290 ezer lejt, ami a projekt önrészének számít. Az összeget még idén ki kell fizetniük, hiszen év végéig teljesen be kell fejezni a modernizálást.

A kopóréteg is rákerült a 15-ös jelzésű községi út Székelyderzshez tartozó szakaszára, így a modernizálási tervek 92 százaléka megvalósult – tudtuk meg István Adrián polgármestertől. Mint mondta, az útfestések és más kisebb munkálatok maradtak hátra a teljes befejezéshez. Ez is megvalósul, amint az időjárás engedi. Ettől függetlenül jól használható a szakasz, ami abból is látszik, hogy jelentősen megnőtt rajta a forgalom – tette hozzá a tisztségviselő. A hóeltakarítás ugyanakkor nemcsak náluk, hanem a bögözi részen is meg van szervezve, ahol már a korábbi években befejezték a korszerűsítést.

Eddig ugyanis Székelyderzsen át Kányád irányába közlekedtek a rossz útviszonyok miatt. Mindemellett Székelykeresztúr irányába is lerövidül az út. „Annyira szép a táj, hogy akár biciklitúrákat is érdemes szervezni a környéken” – jegyezte meg István Adrián.

Szintén pozitívumként említette, hogy ezentúl kevésbé lesznek sárosak a mintegy 300-as lélekszámú Székelymuzsnán. Persze ez annak is köszönhető, hogy a község önkormányzatának egy másik PNDL-s pályázata is sikeresnek bizonyult, amiből minden utcát leaszfaltozhatnak a kis faluban, illetve Székelyderzsben is. Ezen projekt megvalósítását 4,7 millió lejjel támogatja a fejlesztési minisztérium. A kivitelezés már el is kezdődött, több helyen elkészültek a sáncok, és utcákat is kövezett le a megbízott vállalkozó. Mindemellett sikerült szabályozni a Patak utcában lévő kis patakot, amely miatt többször is volt árvíz az elmúlt években.