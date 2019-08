Rövidebb programmal, de megnyitják a sátortetős uszodát

Cosmin Blaga sajtószóvivő hangsúlyozta, hogy a városháza illetékesei találkoztak az úszóklubok és a szülők képviselőivel, és megértették, hogy az ott elkezdett munkát folytatni kell. Mint beszámoltunk róla, havonta több száz sportoló és úszni tanuló kisgyerek is használja az 50 méteres, olimpiai méretű medencét. A városháza képviselője azt is kiemeli, hogy annak ellenére találtak a működési költségek fedezéséhez szükséges pénzt, hogy a legutóbbi költségvetés-kiegészítéskor a kért összeget nem hagyták jóvá.

A jó hírben van egy kis csavar is, hiszen

eddig 6–22 óra között működött a sátortetős medence, szeptember másodikától, hétfőtől „csak” 7–21 óra között fog,

ami azt jelenti, hogy azok, akik munka előtt szerettek volna úszni, már nem tehetik meg.

Azt sem felejti el hozzátenni a városháza képviselője, hogy amennyiben az októberi költségvetés-kiegészítéskor nem szavazzák meg a kért összegeket, akkor meghatározatlan időre be fogják zárni az uszodát. Arra biztatják az úszókat és edzőket, hogy a tanácsülésre menjenek el, hogy a képviselők láthassák, mennyi embert érint a döntésük.

A városháza a hét elején jelentette be , hogy az augusztusban szabadságok miatt zárva levő sátortetős uszodát nem nyitja meg szeptember másodikától, mert a tanácsosok nem szavazták meg a költségvetés-kiegészítéskor a kért pénzösszeget. Egy találkozót is tartottak az úszóedzők és a sport- és ifjúsági szakbizottság tagjai között, amelyen jelen volt a városháza főkönyvelője is. Úgy tudjuk, már ezen a találkozón tisztázódott, hogy bár a Víkendtelepen zajló munkálatokra kért plusz összeget nem hagyták jóvá a tanácsosok, ez nem érinti a fedett medence működési költségeit, mert azt az eredeti költségvetésben azt októberig biztosították.