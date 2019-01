Rossz hírünk van két nagyon várt udvarhelyi körforgalommal kapcsolatban

Bukott a körforgalom terve az Orbán Balázs és Nicolae Bălcescu utcák kereszteződésénél, de a felszabadított telek még kínálhat egyéb, forgalomkönnyítő perspektívákat • Fotó: Veres Nándor

Az Orbán Balázs és a Nicolae Bălcescu, valamint a Bethlenfalvi út és a Cipészek utcájának kereszteződésénél vásárolt ingatlant több mint egy éve Székelyudvarhely önkormányzata: a felvásárlás bonyodalmas és hosszas volt, végül Gálfi Árpád polgármester közbenjárásával az Orbán Balázs utcai házat és telket 75 ezer euróért adta el a korábbi tulajdonos, a másik ingatlanért pedig 200 ezer lejt fizetett a város.

A telkeken lévő ingatlanok elbontása sem volt zökkenőmentes, az átíratás után közbeszerzést írtak ki a bontásra, a liciten egy kolozsvári szakcég nyert, amely azonban jutányos áron végezte el a munkát: az Orbán Balázs utcai ingatlant 75 helyett 40 ezer lejért, a Bethlenfalvi úton lévő házat pedig 50 ezer helyett 30 ezer lejért bontották el. Az Orbán Balázs utcai ház ráadásul műemlékvédelmi övezetben helyezkedett el, így az elbontáshoz külön engedélyt kellett kérvényezni az illetékes szakhatóságtól.

Nincsen hely a körforgalomnak

A bontást követően a folytatás azonban mindkét esetben kérdéses: mint kiderült, nemcsak anyagi, hanem technikai akadályai is vannak a beruházásoknak. Az Orbán Balázs utcában olyannyira keskenyek az úttestek, hogy körforgalom építése szóba sem jöhet – fogalmaztak érdeklődésünkre a polgármesteri hivatal sajtóosztályán.

„A sarkon lévő Fernengel-ház műemléképület, de ennek elbontását egyébként is ellenezné a városvezetés, mert a városrész egyik ikonikus épületéről van szó. Így azonban a kereszteződésben nem lehet akkora körforgalmat kialakítani, amelyet a teherforgalom is használhat” – fejtették ki.

A Nicolae Bălcescu utca felé ívelő kanyar kiszélesítésére azonban van lehetőség,

ehhez a jelzőlámpát és egy villanyoszlopot is el kell mozdítani. „A ház elbontásával azonban már most sokkal jobb a kanyar beláthatósága, minden bizonnyal ez is sokat segít az autósokon” – közölték a sajtóosztálytól.

Akadályok sora

A Bethlenfalvi útra tervezett körforgalom (amelyre 2014-ben már készíttetett egy tervet az akkori városvezetés) helyzete is több szempontból problémás. Mint kiderült, akárcsak az Orbán Balázs utcában, itt is nagy átmérőjű körforgalomra lenne szükség ahhoz, hogy a kamionok is használni tudják, ám a területen villanyoszlop van, illetve a meglévő tervben kijelölt terület magánterületbe is belelóg. Ráadásul a körforgalom átívelne a vizes árkon is, így annak lefödésére is megoldást kellene találni.

Egyébként az Orbán Balázs utca és a Bethlenfalvi út is része annak a városszintű, az úthálózat modernizálást célzó projektnek, amelyre 15 millió eurót pályázott meg a város. A munkaterv elbírálása még zajlik, a döntésig azonban az érintett szakaszokon nem fognak jelentős felújításba.