Rönkszállító „elszabadult” rakománya rongált meg két autót

2022. november 17., csütörtök

Élményeiről mesélt az X-Faktor döntőjébe jutó gyergyószentmiklósi lány

Erdélyben is sokan figyelemmel követik az RTL tehetségkutató műsorát, az X-Faktort, amit idén még nagyobb érdeklődés övezett, hiszen két gyergyószentmiklósi lány is szerepelt az élő adásokban. Ráadásul Solyom Bernadett a szombati döntőbe is bejutott.