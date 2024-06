Ajtótól falig rongáltak a vendég labdarúgók az elveszített osztályozó után

Ebben az állapotban a VSK nem is kapná meg az engedélyt arra, hogy itt rendezhesse ősztől a hazai mérkőzéseit. A csapat átszervezése, megerősítése és más sportszakmai jellegű feladatok mellett a stadion rendbetétele most az új kihívás.

Kezdeni kell valamit a lelátóval

„Rendbe kell tennünk a lelátót, amennyire most lehet, a kerítés is omlik ránk, azzal is foglalkozni kell. Egyebek mellett a 3. ligában elvárt beléptető rendszer kialakítása is szükséges” – sorolta a Székelyhonnak Rokaly Attila, a Gyergyói VSK labdarúgó szakosztályának a vezetője.