Roncsautóktól szabadulnak meg Marosvásárhelyen

Év elején 300 ezer lejt hagytak jóvá erre a programra, azzal a lehetőséggel, hogy az igények és a pénz függvényében ezt az összeget másfél millió lejre lehet kiegészíteni. A májusban meghirdetett program sikeresnek bizonyult, július végén kimerült a keret, így csak az első száz kérelmező kapta meg a 3000 lejes támogatást.

Marad még alap idénre is

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a szeptember végi tanácsülés után jelentette be, hogy a költségvetés-kiegészítés során sikerült újabb 300 ezer lejt biztosítani a helyi roncsautóprogramra. Mint a közterület-rendezési igazgatóság aligazgatójától, Gedő Istvántól megtudtuk, a már kifizetett százon kívül jelenleg 85 jóváhagyott kérés van beiktatva a városházára. A költségvetés-kiegészítésnek köszönhetően most ezeket a kéréseket is teljesíteni tudják,