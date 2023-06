Romos kórházépületből újat – legalábbis ez a terv Gyergyószentmiklóson

Felújítják a gyergyószentmiklósi régi kórház épületét, amelyet krónikus betegek ápolására használnak majd. Bővül a fertőző betegségek osztályának helyet adó épület, és az új kórházat is fejlesztik – a beruházást az Országos Beruházási Társaság (CNI) fogja elvégezni.

Itt krónikus belgyógyászat, tüdőgyógyászat, valamint palliatív- és rehabilitációs kezelésekre szakosodott osztály is működhet majd.

Az épületben mágneses rezonancia készülék működtetése is tervben van, ami fontos, hiszen a tavaly beüzemelt CT után az MR vizsgálatok is helyben lesznek elérhetők a gyergyószékieknek.

A Cseke Attila fejlesztési miniszter által aláírt rendelet értelmében ugyanakkor a Kárpátok utcai, fertőző betegségeket kezelő kórházépületnél, valamint az új főépületben is felújítási munkálatok, bővítések következnek. Barti elmondta, ahhoz, hogy a Fejlesztési Minisztérium felvállalja az ilyen jellegű beruházások finanszírozását, első lépésként támogatásra jogosultnak kell minősítse azokat. Következő lépésként a helyi önkormányzatnak kell elkészíttetnie és elfogadnia a szükséges előtanulmányokat.

Barti bízik abban, hogy az önkormányzat részéről is meglesz ehhez a megfelelő hozzáállás, és fel fog gyorsulni a folyamat.

Ezek kapnak helyet a régi kórház emeletén, míg a földszinten egy korszerű és komplex rehabilitációs központ jön létre a tervek szerint. Bővíteni is fogják az épületet, ahol majd a radiológiai osztály koordinálásában az MR-vizsgálatok lesznek elérhetők.

A tervezett fejlesztések ugyanis nemcsak a felújításokat, hanem eszközök, a gyógyítást szolgáló gépek beszerzését is tartalmazzák.

A fertőző betegségek részlege is bővül, beépítik a tetőteret és új felszerelések is érkeznek. Az új épületnél hőszigetelés, tetőtér-beépítés lesz, átalakítják a sürgősségi osztályt, de a fejlesztés az intenzív terápia osztályt és a műtőegységet is érinti majd.