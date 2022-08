Román feliratokat követel a prefektúra a Hunyadi János-szoborra és a református kollégiumra

Nyílt levélben szólította fel a Maros Megyei Prefektusi Hivatal a marosvásárhelyi városházát, hogy tartsa be a törvényt, és helyeztessen el román feliratot a Bolyai Farkas Gimnáziumnak is otthon adó református kollégium épületére, valamint a Hunyadi János-szobor talapzatára. Az iskola ügyében, az épület tulajdonosával a református egyházzal már korábban is leveleztek.