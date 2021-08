Rómaiak Mikházán, egyiptomiak Rómában, mindez pedig Mikházán elevenedett meg

Több helyszínen, gazdag programmal várták szombaton Mikházán, a kilencedik kiadásához érkezett Római Fesztiválra a látogatókat. Ahogy Ötvös Koppány, a Maros Megyei Múzeum igazgatója elmondta, jó hangulat uralta a rendezvényt, sokan érdeklődtek, családok vettek részt rajta, a gyerekek is és a felnőttek is jól érezték magukat.

Középkor a kolostorban

A ferences rendi kolostor, mint minden alkalommal, most is a kulturális tevékenységek helyszíne volt, az egykori középkori, ferences életet mutatta be, a kézműves foglalkozások mellett, a templomban a kolostor könyvtárából, a Teleki Tékában őrzött gyűjtemény egy részéből rendezett be kiállítást Kovács Bányai Réka könyvtáros,

a templomot és környezetét magyar, illetve román nyelvű idegenvezetéssel lehetett körbejárni, illetve egy gitárkoncertet is meghallgathattak, akik a templom hűvösében kívántak megpihenni.

Pánczél Szilamér régész, a Maros megyei múzeum munkatársa, a római limes kutatója a Székelyhonnak úgy fogalmazott, elégedett az érdeklődők jelenlétével, valamennyi előadást meglepően nagy kíváncsisággal fogadtak, ahogy a múzeumpedagógiai tevékenységek is népszerűnek bizonyultak, vagy a római harcosok bemutatói, a rabszolgavásár, a felvonulás is.