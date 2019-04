Rófusz Ferenc Székelyudvarhelyen: kalandos életéről és alkotásai elkészítéséről beszélt

Székelyudvarhelyen találkozott közönségével pénteken Rófusz Ferenc, aki a Nemzet Művésze cím és Kossuth-díj mellett az első magyar animációs rövidfilmért járó Oscar-díjat is a magáénak tudhatja. Kalandos, sokszor viszontagságokkal teli életútjáról mesélt az érdeklődőknek, valamint legújabb művét is bemutatta.

Több mint négyezer rajz és két évnyi munka eredménye volt a magyar Oscar-díj • Fotó: Barabás Ákos

A hangokat is maguknak kellett felvenniük, hiszen a jogdíjak kifizetését nem fedezte a költségvetésük, így a rendező és társai húslegyeket fogdostak össze, amelyeket egy öt literes befőttes üvegekbe zártak. Ezek után egy mikrofont engedtek be az üvegbe, majd hergelték a rovarokat, hogy zümmögjenek, de nem érték el a kívánt eredményt. Aztán megismerkedtek egy emberrel, aki színházakban állított elő különböző zörejeket és ő zümmögte el a légy hangját.

Biztosak akartak ugyanis lenni, hogy nem egy rendszerellenes alkotásról van szó. Végül a sikerhez az is hozzájárult, hogy egy úgynevezett háttér animációs filmről volt szó, amilyent akkor még senki sem készített a világon. Utóbbi jó ötletnek hangzott, ám a megvalósítás annál bonyolultabbnak bizonyult. Azt akarták megmutatni, hogy mit lát a légy repülés közben, a rovar azonban túl gyorsan mozgott. Egy fényképezőgépre ragasztott halszem objektívvel tesztelték le, hogy miként láthat a légy kint és bent az épületben, a kulcspozíciókat pedig a helyszínen kellett lerajzolni. Rófusz azt is elárulta, hogy az animációs filmben egy barátja szüleinek a háza látható.

még azt is be kellett bizonyítania az elmúlt rendszer vezetőinek, hogy nincs politikai üzenete a műnek.

Az alkotást bemutatták az Ottawa filmfesztiválon, amelyre a rendező is elmehetett. Nagy sikert aratott A légy című alkotása, így több más fesztiválra is eljutott és sorra nyerte a díjakat. Egy fél év telt el mire megtudták, hogy a mű bekerült a világ legjobb alkotásai közé. Rófusz Ferenc ugyan kapott meghívást az Oscar-díj átadó gálára, de bárhogy is szeretett volna elmenni, sajnos nem engedték ki a kommunista Magyarországról.

Rófusz Ferenc ezután a jelenlévőknek is levetített Holtpont, Gravitáció és Ticket című alkotásainak elkészítéséről beszélt. Elmesélte, hogy miként dolgozott három és fél évig Németországban, ahol sem saját stúdiót nem hozhatott létre, de még lakást sem vásárolhatott. Ezután döntött úgy, hogy családostól Kanadába emigrál, amit 1988-ban meg is tett. Ott saját stúdiót is alapított. Kanadából a 2000-es évek elején tért vissza végleg Magyarországra és újraházasodott. Fiai, akik mindketten 3D-s animációt tanultak az amerikai földrészen maradtak. Rófusz ugyan Magyarországon is alapított saját stúdiót, de azt hamar bezárta és jelenleg szabadúszókkal dolgozik együtt.

Az előadáson az is kiderült, hogy

Rófusz Ferenc képzéseket tart a Székelyföldi Legendárium csapatának, akik a helyi legendákat feldolgozva készítenek rajzfilmeket. A rendező meglátása szerint jól halad a székelyudvarhelyi csapat.

A közönség kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy ma már a technológia fejlődése is könnyíti az animációs munkát, ugyanakkor ilyen jellegű képzés is van Magyarországon, amelyen rengeteg tehetséges fiatal vesz részt. Probléma ugyanakkor az, hogy a magyar fiatalok többségének nincs lehetősége folyamatosan egy helyen dolgozni. Ennek az az oka, hogy a rendezőknek pályázniuk kell és szponzorokat kell keresniük egy-egy új alkotás megvalósításához. A fiatalok ugyanakkor ezt nem várhatják meg, hiszen nekik addig is szükségük van a pénzre.

Az is gond, hogy a fiataloknak egyre kevesebb személyes kapcsolatuk van szakmabeli társaikkal, hiszen többen interneten keresztül dolgoznak.

A beszélgetés Rófusz Ferenc Utolsó vacsora című művének levetítésével zárult, amelyet először mutatott be a nyilvánosság előtt.