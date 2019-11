Robogóra ülhetett a mozgáskorlátozott fiatal

Jelentős változás történt az elmúlt két hétben a munkabalesetben lebénult, huszonöt éves Egyed Róbert életében, hiszen nem csak anyagi segítséget, de egy mozgáskorlátozottak számára tervezett elektromos robogót, egy elektromos kerekesszéket, valamint egy új rehabilitációs lehetőséget is felajánlottak neki. A továbbiakban a felépüléséhez szükséges terápia finanszírozásához kér segítséget.

„Hatalmas meglepetés ez a robogó, ráadásul sokkal komolyabban felszerelt, mint gondoltam” – mondta Egyed Róbert, akit a Street Kingz autós baráti társaság lepett meg, egy háromkerekű mozgássérültek számára tervezett robogóval.

Annyira örült a járműnek, hogy bár nagyon hideg volt az időjárás az ajándék átadásakor, mégsem akart hazamenni, inkább csak körözött megállás nélkül a tömbházuk környékén.

Csak annyira állt meg néha, hogy egyet-egyet viccelődjön és nevessen az adományozó fiatalokkal.

Huszonöt évesen ágyhoz kötve Munkabalesetben sérült meg másfél éve a huszonöt éves, székelyudvarhelyi Egyed Róbert, aki emiatt csípőtől lefelé lebénult. Jelenleg barátai és családtagjai segítségére szorul, ha elhagyná lakását. Ezen mielőbb változtatni szeretne, így segítséget kér, hogy elektromos kerekesszéket vásárolhasson.

Nem is csoda a nagy öröm, hiszen ahogy lapunknak korábban is kifejtett, mindenképp szüksége volt a járműre, mivel a lábai lebénulása óta eltelt másfél évben nem tudott egymaga közlekedni. A felajánlásnak köszönhetően ez most megváltozott.

Erre volt szükségem, hiszen így most már tudok önálló társadalmi életet élni

– fogalmazott.