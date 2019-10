Huszonöt évesen ágyhoz kötve

Súlyos gerincsérülése ellenére Egyed Róbert bízik benne, hogy egyszer újra járhat • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mosták kezeiket

A baleset után fájt a gerince, teste alsóbb részei elzsibbadtak, és nem tudta mozgatni a lábát – emlékezett vissza. Az orvosok a városi kórház sürgősségi osztályára szállították, ahol a vizsgálatokból kiderült:

két csigolyája is megsérült.

Helikopterrel akarták a kolozsvári kórházba szállítani, ám az nem szállhatott fel, így mentőautóval kellett eljutniuk a célhoz.

Az ottani orvosok két százalék esélyt adtak rá, hogy újra járhat majd, de később kiderült, hogy azt is csak jóindulatból.

Főnöke rögtön mosta kezeit az ügyben, Egyed Róbert állítása szerint utólag még a munkavédelmi papírokat is aláíratta vele, aminek ő naivan eleget is tett. Persze nem kapta meg a szükséges képzést a balesete előtt – magyarázta. Bírósági eljárás is indult az ügyében, amelynek végén hét év börtönbüntetést akartak kiszabni rá, amiért nem tartotta be a munkavédelmi előírásokat. Végül nem született elmarasztaló ítélet az ügyében.