RMDSZ-tisztújító Székelyudvarhelyen: élesedik a verseny

Tiszta vizet a pohárba. Az újítással minden érintett egyetért, a mikéntet viszont másképp képzelik el • Fotó: Erdély Bálint Előd

Imre Gábor elnökjelölt visszalépése után „hasonló gesztust” vár Jakab Áron Csabától is, hiszen

Jakab is lépjen vissza?

Székelyudvarhelyt akkor lehet hitelesen és eredményesen képviselni Bukarestben, ha hiteles és cselekvő ember vezeti a helyi szervezetet is.

„Nem tartom szerencsésnek sem helyi szenátor, sem helyi képviselő részvételét a városi szervezet élén, annál is inkább, mert ezzel szintén azt sugalljuk, hogy mi semmit nem akarunk kiengedni a kezünkből, miközben a teljes megújulást, annak szükségét hirdetjük” – magyarázta Ladányi László Zsolt.

„Az embereknek elegük van a politikai csatározásokból, Udvarhelyen pedig látták sok módozatát ennek. Bele is fáradtak, talán sokszor csalódtak is. Éppen ezért az a feladatunk, hogy víziókról beszéljünk és ne egymást támadjuk megint. Új idők, de régi módszerekkel? Ebben én nem is akarok részes lenni” – fogalmazott Antal. Hangsúlyozta,

a mostani kampány után is együtt kell dolgozni a szövetségen belül, hiszen egyebek mellett együtt kell kiválasszák a legjobb polgármester- és képviselőjelölteket.

Ő egyébként egyik említett tisztségre sem fog pályázni Székelyudvarhelyen a 2024-es helyhatósági választásokon – szögezte le. A jelölt arra is kitért, hogy jelenleg egészségügyi okok miatt van otthon, és ezért nem tudott beszámolni a médiának az elnöki tisztséggel kapcsolatos elképzeléseiről.