RMDSZ: lesz választási megállapodás az Erdélyi Magyar Szövetséggel

össze kell fogni 2024-re, és egy olyan megállapodásnak is kell születnie, amely 2025-től is a magyar közösség legfontosabb kihívásait és érdekeit tartja szem előtt”

„Az EMSZ és az RMDSZ vezetői egyetértettek abban, hogy a legmegfelelőbb az lenne, ha létrejönne egy keretmegállapodás a jövő évi négy választásra vonatkozóan” – írta közleményében az EMSZ, mely szerint ennek kidolgozása érdekében a jövőben folytatják a tárgyalásokat.

Kelemen Hunor az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) szeptemberi kolozsvári ülését követően úgy nyilatkozott: a szövetség mindkét kisebbik erdélyi magyar politikai alakulattal – az EMSZ-szel és a tavasszal bejegyzett Magyar Polgári Erővel (MPE) – együttműködik a 2024-es romániai választásokon, és erre már nyolc éve van egy bejáratott forgatókönyv. „A parlamenti választásokon az együttműködés adott, az önkormányzatin megméretkezés lesz” – mondta az MTI kérdésére válaszul.

A szövetség elnöke szerint az RMDSZ számtalanszor bizonyságot tett az együttműködésről, és ez a másik két politikai alakulat számára is fontos. „Eddig is volt együttműködés, és ezután is lesz” – összegzett a 2016-os és az 2020-as választásokra utalva.

Zakariás Zoltán EMSZ-elnök és Kulcsár-Terza József, az MPE ügyvivő elnöke a Krónika portálnak úgy nyilatkozott, hogy a szlovákiai magyar párt választási kudarca is az erdélyi magyar összefogás szükségességére figyelmeztet.