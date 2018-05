Rezgések csalták elő a mosolyt

Nagy volt az érdeklődés a hangszerek iránt. A részvevők egyike sem élt még át hasonló élményt • Fotó: Veres Nándor

Tíz siket, illetve nagyothalló vett részt szombaton délelőtt a Székelyföldi Filharmónia udvarhelyi próbáján, ahol nemcsak a közönség soraiból, de a zenészek mellé ülve is érzékelhették a hangokat. A régi Stúdió Mozi színpadára lépve kezüket és fülüket a hangszerekre helyezték, majd a hirtelen megjelenő mosolyokból látszott, hogy a szervezők elérték céljukat. A próba után a különböző zenei eszközöket is kipróbálhatták: a hegedűt, a nagybőgőt, a zongorát, a dobot stb. Utóbbi már csak azért is érdekes volt, mert a hangját mindenki hallotta valamilyen mértékben – tudtuk meg a helyszínen.

Keveset hallott a zenéből, de ennek ellenére érezte

– tolmácsolta lapunknak a székelyudvarhelyi Porsche Adél gondolatait a jelbeszédet ismerő Deák Réka.

HIRDETÉS

Azt is megtudtuk, hogy bár a hegedűt csak látta, másképp nem tudta érzékelni, a dobot viszont határozottan igen. Eddig elképzelése sem volt róla, hogy milyen lehet a zene, azonban nagyon tetszik neki. A hangokat nem hallotta, viszont a hangszerek rezgését – ami egész testén átáramlott – ugyancsak érezte az udvarhelyi Lakatos Katalin, akivel szintén kis segítséggel tudtunk kommunikálni. Állította, hogy még sosem érzett ilyet. Szerinte is a dob keltette a legerősebb hatást.

Tulajdonképpen fizika az egész, hiszen attól, hogy valaki nem hallja a zenét, még érezheti

– fejtette ki lapunknak a projektet megálmodó György-Jakab Miklós kolozsvári zenepedagógus, aki már több városban is megszervezte ezt az eseményt. Mint mondta, neki is van egy nagyothalló nővére, akinek férje és gyerekei is hallássérültek, de ennek ellenére érzékelik a zenét. Innen jött az ötlet, hogy megszervezze A zene mindenkié! A siketeké is! című workshopot, melynek során mindenkit közelebb visz a hangokhoz és különböző hangszerekhez, nemcsak ismereteiket bővítve, de boldogabbá téve a nem hallókat. Hozzátette, a szervezés nem volt egyszerű, hiszen jelenleg nem a szakmájában dolgozik, így csak szabadidejében foglalkozhatott a projekttel, amiben sokat segítettek az őt támogató zenekarok és a Communitas Alapítvány.