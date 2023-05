Részlegesen újraindult a marosvásárhelyi kombinát

A vegyipari kombinát sajtószóvivője, Ovidiu Maior arról számolt be, hogy

a berendezéseket hétfőn este indították be, és fokozatosan kezdenek el termelni, de egyelőre csupán a kapacitás tíz százalékáig.

Egyelőre az ammóniát, ami a salétromsav gyártásához szükséges, külföldi piacokról szerzik be, ahol a kedvező gázáraknak köszönhetően olcsóbban elő tudják állítani, mint jelenleg Romániában.

Ovidiu Maior azt is elmondta, hogy lassan több termelőrészleget is újraindítanának, hogy nyáron már tudjanak műtrágyát gyártani, hiszen eddig is ez volt a fő termékük.