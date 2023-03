Részleges útlezárás a térfelújítási munkálatok miatt

Részleges útlezárást vezettek be csütörtökön Csíkszeredában, a Decemberi forradalom utca és a Temesvári sugárút kereszteződésénél az ott zajló térfelújítási munkálatok miatt.

Mint arról Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere tájékoztat, a Gál Sándor téri parkolófelújítás ideje alatt arra kérik az autósokat, hogy inkább az Erőss Zsolt Aréna parkolóját használják.

Hirdetés

Mint arról többször is beszámoltunk, felújítják a Gál Sándor teret, amelynek kivitelezése nemrégiben kezdődött el.

korábban írtuk Parkolóépítéssel kezdődik a tér átalakítása Nem sokáig marad már Csíkszereda központjának egyik szégyene a kavicsozott, rendszeresen kátyúsodó körparkoló, a Gál Sándor tér átalakításának részeként tavasztól újat építenek helyette. Egy automatizált közvécé is lesz a téren, elsőként a városban.

Mint írtuk, a beavatkozás tartalmazza az esővíz-elvezető rendszer felújítását is, illetve új közvilágítási rendszert, de térfigyelő kamerákat is felszerelnek a téren, ugyanakkor egy teljesen automatizált közvécé is helyet kap a felújított téren.