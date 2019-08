Restaurálni szeretnék a székely kulturális örökség részét képező csíkmenasági Adorján-kúriát

A tizennyolcadik század végi csíki népi építészetről „tanúskodik” egyedülálló módon a csíkmenasági Adorján-kúria, amelyet a Csíki Műemlékvédő Egyesület évekkel ezelőtt azért vásárolt meg, hogy megmenthesse a teljes enyészettől. A székely kulturális örökség részét képező házat most pályázatok révén teljesen helyreállítanák, a későbbiekben pedig tájházként működtetnék.

A teljes felújítás és helyreállítás becsült értéke 210 ezer lej, amely összeg egyelőre még nem áll teljes egészében rendelkezésükre, azonban kaptak ígéretet az anyaországi alapítványtól további támogatásra, illetve élni fognak más pályázási lehetőségekkel is a hiányzó összeg beszerzésére.

Az Adorján-kúriát eredeti állapotába állítanák vissza, korhűen rendeznék be és tájházként működtetnék • Fotó: Gábos Albin

a restaurálását követően korhűen rendeznék be, kemencével és egyéb, abban a korban szokásos bútorzattal, hosszú távú céljuk ugyanis az, hogy tájházként működtessék.

Korhűen rendeznék be

nemcsak az ereszből lehet lejutni a dongaboltozatos pincéjébe, hanem a hátsóházból egy padlóba rejtett nyíláson át egy szűk, kőből készült csigalépcsőn is, amelyet annak idején menekülésre használhattak.

A kúriát 1955-ben nyilvánították műemléknek, 1980-ban utolsó lakója elköltözött, ezt követően az 1990-es évekre teljesen lepusztult állapotba került. A Csíki Műemlékvédő Egyesület mentette meg végül a végső enyészettől, miután még a gombaszakértők is menthetetlennek nyilvánították az egykoron tapasztott falú faépítményt.

2001-ben megvásárolták az épületet, és pályázat révén helyreállították a szerkezetét és újrafödték.

Az épített örökség „kincsét” így mentették meg, és hosszú idő után most teljes restaurálását végeznék el. A kúria székely kapuja is említésre méltó, hiszen egyike a Hargita megyében található legrégebbi kapuknak, 1828-ban készült. Értékét latin felirata, díszítettsége is emeli.