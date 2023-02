Restaurálhatják a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát

Történelmi, kulturális és turisztikai szempontból is fontos támogatást nyert a székelykeresztúri önkormányzat, így restauráltathatja a Gyárfás-kúriát, amelynek kertjében a hagyomány szerint utolsó vacsoráját fogyasztotta el Petőfi Sándor. Az épületet eredeti állapotába szeretnék visszaállítani, és állandó tárlatot rendeznek be ott az érdeklődők számára.

Noha jelenleg is van egy Petőfiről szóló kiállítás a Gyárfás-kúriában, ennek megtekintéséhez előzetesen egyeztetni kell a tárlatvezetővel. Koncz Hunor János azt szeretné, ha ez a felújítást követően megváltozna:

Tágas termeket képzeltek el, ahol a kiállítások mellett akár előadásokat is lehet tartani. A terv szerint a kúria alsó részében raktárhelyiségeket rendeznének be, az első emeleten pedig szálláshelyeket, irodahelyiségeket alakítanak ki – magyarázta a polgármester.

a Gyárfás-kúria udvarának drótkerítéssel leválasztott részét újra egyesítik a jelenleg is látogatható kerttel.

Megjegyezte azt is, hogy idővel, ha minden nem is fér bele a mostani projektbe, a kertben is komolyabb tereprendezési munkálatokat végeznének, hogy a terület alkalmas legyen kültéri rendezvények megszervezésére.