Reptéri káosz: gyakoriak a több órás késések, indulás előtti járattörlések

Júliusban tovább folytatódik a káosz az európai repülőtereken, a késések, járattörlések a székelyföldi családok nyaralását is megkeseríthetik, és ez várhatóan így lesz augusztusban is. A légikikötőkben főleg a szakképzett alkalmazottakból van hiány, nehéz őket pótolni, az új munkaerőt pedig nem lehet előzetes kiképzés nélkül munkába állítani.

Olvasónk, S. M., Kolozsvárról indult volna szombat délelőtt Franciaországba. A repülőjegyet még februárban megvásárolta. A repülőtéren a csomag- és útlevél ellenőrzés után, az indulás előtt két órával szembesült azzal a kellemetlen meglepetéssel, hogy járatát törölték – számolt be lapunknak. A légitársaság képviselői maguk is tanácstalanok voltak, nem tudtak semmi biztatót javasolni.

A marosvásárhelyi repülőtéren a járvány ideje alatt senkit sem bocsátottak el, minden állami támogatást igénybe vettek, hogy a munkahelyeket megtarthassák, így itt nincsenek fennakadások – közölte az igazgató, hozzátéve, hogy sajnálatos módon összefügg mindaz, ami az egyes reptereken történik, vagyis, ha az egyik országban sztrájkolnak, az kihat más országok légi forgalmára is.

– idézte fel S. M. a történteket, aki belátta, nincs mit tenni, a nyaralás meghiúsult. Sarkon fordult és a kolozsvári főterén egy csésze kávéval vigasztalódott, mielőtt hazaindult volna Marosvásárhelyre. „A főtér magyar operett-slágerektől volt hangos, kellemes hangulat uralkodott Mátyás király lábainál” – mesélte olvasónk, aki megpróbált pozitívan viszonyulni a kellemetlenséghez, hiszen „nem történt nagyobb tragédia”, és bízik abban, hogy egyszer a közeljövőben sor kerülhet a vágyott utazásra.

Megszívlelendő tanácsok

Peti András három aranyszabályt javasol az utazóközönségnek: a kézicsomagban mindig legyen egy váltás ruha (fehérnemű) és szükséges tisztálkodószerek, utasbiztosítás nélkül ne induljunk el, hogy az fedezhesse a váratlan kiadásokat (szálloda, utazás, ápolás stb.), legyen nálunk mindig elegendő összeg (lehetőleg bankkártyán) a felmerülő váratlan kiadások fedezésére.

A marosvásárhelyi Sz. K. a héten készül családjával Spanyolországba egyhetes nyaralásra. Lapunknak elmondta, a híreket hallgatva készítettek egy B tervet is, arra az esetre, ha törlik a járatukat. „Februárban vettünk repülőjegyet, foglaltunk szállodaszobát. Most már fel kell készülnünk arra is, hogy mit teszünk, ha nem utazhatunk el, ha törlik a járatunkat” – mondta, hozzátéve, hogy a pánik és a kétségbeesés nem segít ilyen esetben. A Székelyhon érdeklődésére, hogy a Marosvásárhelyről induló charterjáratokat miként érinti a zűrzavar, Peti András elmondta, hogy azokat a legkevésbé. „Járatokat nem töröltek se Marosvásárhelyen, és tudtommal máshol sem. Késésekre lehet számítani, mert nagy a zsúfoltság a légi forgalomban, de törléstől nem kell tartani” – mondta a repülőtér igazgatója.