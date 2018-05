Reneszánszát éli a kuruc mozgalmak jelképeként ismert hangszer

Dajka Mihályt számos tárogatós követi majd a színpadon • Fotó: Gecse Noémi

Az eseménnyel kapcsolatban Gergely Andrással, az Alcsík Kistérségi Társulás vezetőjével beszélgettünk. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a tárogató egy ízig-vérig magyar hangszer, amely a történelem folyamán mostohán volt kezelve. Azt is kifejtette, hogy elsősorban a kuruc mozgalmak jelképévé vált, így nem véletlen, hogy a Habsburg-hatalom mindent megtett azért, hogy eltüntesse. S habár az évtizedek alatt a kiveszés szélére került,

a rendszerváltás után pár zenekedvelő és hangszerkészítő „újjáépítette a hangszert”, ami napjainkban reneszánszát éli.

Azt is megtudtuk a csíkszentmártoni polgármestertől, hogy Hargita megyében is többen megszerették a hangszert, megtanultak azon játszani ‒ a sokak által ismert csíkszentkirályi Dajka Mihály mellett csíkszentmártoni, csíkcsicsói, szentegyházi és több Udvarhely környéki zenész is játszik tárogatón.

Gergely András arra is kitért, hogy Dajka Mihály több tárogatós találkozón is részt vett Magyarországon, így tavaly ő vetette fel, hogy Csíkszéken is szervezhetnének egy hasonló eseményt. Ötletét felkarolta az Alcsík Kistérségi Társulás és Csíkszentkirály önkormányzata, így tavaly első alkalommal gyűltek össze a hangszer kedvelői Csíkszentkirályon. A tapasztalataik, illetve a részvevők bátorítása okán pedig idén is megszervezik azt.

Húsz tárogatós zenél majd



A vasárnapi találkozóra várnak minden érdeklődőt a csíkszentkirályi művelődési házba este nyolc órára, ahol felvezetésként fellép a Csíkszentkirályi Férfi Dalárda és a Székelykeresztúri Lelkes Zenekar, majd Dajka Mihály és zenekara lép színpadra, őket pedig számos tárogatós követi, de a közös zenélés sem marad el ‒ ismertette röviden a programot a polgármester. Hozzátette, mindeddig 20 tárogatós jelezte részvételét az eseményen, székelyföldiek mellett szatmári, felvidéki és magyarországi tárogatósok előadása is hallható lesz az eseményen.