Rendőrségi mérleg az ünnepekről Maros megyében

257 alkalommal igényelték a rendőrség közbenjárását Maros megyében a karácsonyi ünnepek alatt. Tettlegesség, randalírozás, csendháborítás és közvagyon rongálása miatt volt szükség a hatóságiakra. A rendőrség 58 ezer lejre rótt ki bírságot az ünnepek alatt – számolt be a megyei rendőr-főkapitányság.

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

A megyei közlekedésrendészet 15 gépjárművezető jogosítványát vonta be a közutakon történt kihágások miatt, 8 esetben pedig a jármű törzskönyvét is elvették. A rendőrség felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy tegyenek meg mindent javaik biztonsága érdekében, a lakásukat zárják be, ismeretlenek számára ne nyissák ki a lépcsőház bejáratát. Amennyiben lehet, kerüljék a sötét, kevésbé forgalmas utcákat, helyeket, nagyobb pénzösszeget, ékszert látható helyen ne viseljenek, vagy más értékesebb tárgyat ne hordjanak magukkal.