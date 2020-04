Rendkívüli időben rendhagyó úrvacsoravétel

A szabadtéri úrvacsoravétel sem idegen a protestáns közösségekben. Ezúttal otthon lesz erre lehetőség • Fotó: EREK sajtóiroda

Református közösségekben Húsvét vasárnapján a délelőtti istentisztelet hagyományosan úrvacsoravétellel zárul. Idén erre nincs lehetőség, hiszen nem lehet a templomokban gyülekezettel istentiszteletet tartani, így az egyház vezetői a televízióban közvetített istentisztelet követésére és otthoni úrvacsoravételre biztatják a híveket. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szavait idézve:

Valami olyasmit fogunk tenni, amit az őskeresztyén gyülekezetek tettek, amikor házanként megtörték a kenyeret, ezt azonban most mégsem magunkban tesszük, hanem a Kárpát-medence befogadó templomában lehetünk együtt testvéreinkkel.

Az ünnepi program

Húsvét vasárnapján délelőtt 10 órakor a Duna Televízióban református ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás lesz. Igét hirdet Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke a saját családja körében. Az istentisztelet után a megterített úrasztala mellett úrvacsoráznak. Ebbe kapcsolódhat be minden református úgy, hogy

odahaza a saját családi hajlékában megteríti az asztalt, majd pedig a TV-n keresztül elhangzó felkérésre megvallja bűneit, vallást tesz hitéről, és magához veszi az úrvacsorát.

Ahol lehetséges, ott a családfő adja a kenyeret és a bort a család többi, konfirmált tagjának, majd pedig ő maga vesz. Aki pedig egyedül van, az maga veheti önmagának.

A pestisjárvány óta...

Ősz Sándor Előd levéltáros elmondta, hogy az egyházi iratokban talált feljegyzések szerint

az 1710-es pestisjárvány idején volt úgy ahogy most, hogy a lelkésznek tanuló fiatalokat, a legátusokat nem küldték ki a gyülekezetbe igét hirdetni.

Arról a feljegyzésekben nem írnak, hogy lett volna otthoni úrvacsoravétel, de a protestánsok Kárpát-medence szerte gyakorolták az otthoni istentiszteleteket, az igeolvasást, imádkozást. Volt és van most is úgynevezett betegúrvacsora, amikor kérésre hazaviszik és kiszolgáltatják a betegeknek az úrvacsorát. „Régen, de szerintem most is kevés olyan református család van, akinek otthonából hiányzik a Biblia, egy-egy imádságoskönyv vagy akár prédikációs kötet. Betegségben, nehéz időben sokan vagyunk, akik elővesszük a Bibliát, olvasunk belőle, imádságos könyveket lappozunk fel, sokan ismerik és szeretik Csiha Kálmán néhai püspök prédikációs köteteit vagy a 300 éves Szikszai-féle imádságos könyvet. Nem idegen tőlünk az, hogy otthonunkba imádkozzunk, igét olvassunk. E mostani alkalom rendhagyó lesz, sokan idegenkednek attól, hogy otthonaikban vegyenek úrvacsorát. De hisszük, hogy Isten Szentlelke összeköt minket, közösséggé formál csakúgy, mint az úrasztala körül”.