Rendkívül méltánytalan helyzetbe kerültek a magyar végzősök a digitális javítási rendszer miatt

Hátrányosan befolyásolta a magyar tagozatos próbaérettségizők román jegyeit – és egyben végső átlagait – az idén alkalmazott digitális javítási rendszer: egyből szemet szúr, ha egy olyan tanár javítja a magyar gyermekek dolgozatait, aki nem él a környezetükben, nem kommunikál velük, akkor még a legtörekvőbb diákok sem tudnak labdába rúgni, azaz nagy jegyet elérni. Ez pedig a pályaválasztásukra, jövőjükre nézve is nagy hatással lehet. Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő sajtótájékoztatón elemezte a próbaérettségi részletes statisztikáját.

a háromszéki magyar diákok román dolgozatai akár egy galaci, krajovai vagy szucsávai tanárhoz is kerülhettek.

Ha most lett volna az „igazi” érettségi, a diákok alig 30,9 százaléka ment volna át, ami nagyon kevés. Tavaly ez az arány 48,33 százalékot tett ki, és bár így is feltűnő a különbség, azt talán meg lehetne azzal magyarázni, hogy minden évfolyam más, és „más szőlőből más bor készül”, magyarázta a főtanfelügyelő. De az mégiscsak elgondolkodtató, hogy

Az is kiolvasható a statisztikából, hogy a magyar tagozatos végzősök közül

még a jó tanulók, a korábban nagy jegyet elérők is alig tudtak 7-esnél jobbat produkálni románból:

– magyarázta a főtanfelügyelő.

A háromszéki 811 magyar próbaérettségiző közül 605 bukott el (írt 5-ös alatti jegyet), mindössze negyedük ért el átmenőt, de azt is zömmel 5-ös és 6-os jegyekkel, a román tagozatokon viszont ez az arány szinte 71 százalék!

A három székely megye statisztikái egybevetve is elgondolkodtatók. A románon kívül elég hasonlók az átmenési arányok, az államnyelvből azonban Maros megyében 47,32 százalék írt 5-öst vagy annál jobbat (ami azzal magyarázható, hogy a magyaroknak az utcán több lehetőségük van kapcsolatba kerülni a román nyelvvel), Hargita megyében 27,69 százalék, Kovászna megyében pedig – mint fentebb írtuk – 40,12 százalék.

Hogy honnan vezetett ide az út, azt is felvázolta Kiss Imre: 2015-ig helyben javították az érettségi dolgozatokat, azaz azok a tanárok pontoztak, akik tanították is a diákot. 2015-től más megyébe kellett hordozni a javítandó dolgozatokat, de a magyar tagozatosok dolgozatait olyan megyébe vitték, ahol jelen van a magyar kisebbség, vannak magyar oktatási intézmények, de még így is érezhető volt azonban a különbség.