Rendhagyó tárlaton az evés és az irodalom összefonódása

A táplálkozás elemi szükséglet, de akár az élvezet forrása és az életszeretet megnyilvánulása is, ezért örök téma az íróink számára – olvasható az esemény meghívójában. A szervezők azt ígérik, hogy

a kiállítás az evés és az irodalom lehetséges összefonódásait mutatja be, olyan témák segítségével, mint a szakralitás, a nemzeti identitás, az erotika, a halál, az éhezés vagy éppen az evési furcsaságok és zavarok.

Valamennyiben a sokszínű magyar irodalom gasztronómiai gazdagsága bontakozik ki – tették hozzá a kommünikében. A kiállítást Szilágyi Judit, a Petőfi Irodalmi Múzeum muzeológusa nyitja meg. Beszédet mond Gálfi Árpád polgármester és Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja. A házigazda Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója lesz. A megnyitón közreműködik Pásztor Márk, a Tomcsa Sándor Színház színművésze is.

Miklós Zoltán portálunknak úgy fogalmazott, hogy

a kiállításon különböző szerzők alkotásai és az általuk használt tárgyak bemutatásával igyekeznek szemléltetni, hogy miként jelenik meg a táplálkozás témaköre az irodalomban.

A tárgyak esetében gondolhatunk például késekre, bicskákra, tányérokra vagy akár kenyérpirítókra is. A tárlaton nemcsak egykori, de ma is élő írók és költők eszközeit, illetve alkotásait is bemutatják. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítását némileg kiegészítette a Haáz Rezső Múzeum, mégpedig a helyi írók bevonásával. Így például Tomcsa Sándor, Tompa László vagy éppen Tamási Áron táplálkozásról alkotott meglátását is közvetítik. Miklós Zoltán hozzátette a tárgyak kiállítása mellett multimédiás megoldásokat is alkalmaznak a téma bemutatására.