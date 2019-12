Rendhagyó tárlat nyílt Székelyudvarhelyen a rendszerváltásról

Rendhagyó módon emlékeztek meg pénteken Székelyudvarhelyen a településen 1989 decemberében történt eseményekre, hiszen Dávid Sándor fotóiból közösen nyitott kiállítást a polgármesteri hivatal és a Haáz Rezső Múzeum. A fényképek meg is elevenednek az alkalomra készített telefonos alkalmazásnak köszönhetően.

Rendhagyó díszlete van a tárlatnak, hogy minél kifejezőbb legyen

Az 1989-es temesvári események, amelyek más városokba is begyűrűztek, forradalomnak indultak ugyan, de az elmúlt harminc évben nyilvánosságra kerülő információk számtalan kérdést felvetnek ezzel kapcsolatban – fejtette ki Gálfi Árpád polgármester a 30 éve szabadon című fotókiállítás megnyitóján.

Szerinte ugyanakkor, ha nem is egyenes úton történt, mégsem volt hiábavaló az elmúlt rendszerrel való szembeszállás. „Mi fejet kell hajtsunk az akkori hősök előtt és vigyáznunk kell minden olyan értékünkre, amelyet a rendszerváltásnak köszönhetünk” – magyarázta, hozzátéve, hogy az akkori események egy folyamat kezdetét jelentették, hiszen még nagyon távol állunk attól, hogy egy európai demokratikus jogállam legyen Románia.

Dávid Sándor eddig még nem látott 1989 decemberében Székelyudvarhelyen készített fotóit Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója mutatta be a polgármesteri hivatal udvarán. Elhangzott az is, hogy Dávid fényképein kívül Szabó Károly és Balázs Ferenc felvételeiből is kiállítottak néhányat.