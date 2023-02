Rendeződik a helyzet, érkezik a hónapok óta hiányzó oltóanyag

Az ROR védőoltásként is ismert vakcina még tavaly fogyott el Hargita megyében, novemberben már nem tudták beoltani a kisgyerekeket, akik az oltásnaptár szerint 11–12 hónapos korukban kellene megkapják a vakcinát.

Több hónapig tartó ellátási probléma után megoldódik a kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni kombinált oltóanyag hiánya Hargita megyében. Hétfőn utánpótlást kap a vakcinából a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság – számolt be a Székelyhonnak az egészségügyi minisztériumtól frissen kapott értesítésről Tar Gyöngyi, a megyei szakhatóság vezetője.

„Most nincs kanyarójárvány, de nem is olyan régen, éppen a Covid előtt volt, tehát visszatérhet. Mumpsz elég rég nem volt, legfeljebb szórványosan fordult elő néhány eset. Tehát most nincs se kanyaró-, se rózsahimlő-, se mumpszjárvány, még csak gócok sincsenek Hargita megyében, de ez nem jelenti azt, hogy akármikor nem alakulhatnak ki, főleg, hogy az oltóanyaghiány miatt népesebbé vált az a csoport, amely nincs beoltva, tehát akik fogékonyak a megbetegedésre” – fogalmazott.

– magyarázta a rizikóval kapcsolatban a Székelyhonnak Soós-Szabó Klára csíkszeredai háziorvos, illetve a háziorvosok szövetségének Hargita megyei vezetője novemberben, amikor már nem volt elérhető az ROR-vakcina.

Kovászna megyében a Tetraxim oltóanyagként is ismert, diftéria, tetanusz, szamárköhögés és gyermekbénulás elleni kombinált vakcina van fogyóban, ugyanakkor kevéssel rendelkeznek az ROR oltóanyagból is. Amint arról a We Radio a Kovászna Megyei Egészségügyi Igazgatóság képviselőjére hivatkozva beszámolt, az intézmény ígéretet kapott arra, hogy a hónap végén utánpótlást kapnak a gyerekeknek ötéves korban beadandó Tetraxim oltóanyagból.