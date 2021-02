Rendeződhet februárban az elhúzódó igazolványcserék problémája

Várhatóan még ebben a hónapban megoldódik a személyazonossági igazolványok cseréjének elhúzódását okozó országos probléma, addig viszont – a lejárati dátum ellenére – két ok miatt is érvényesek maradnak az érintett személyazonossági igazolványok. Egy határátlépést azonban nem érdemes megkockáztatni a napokon belül érvényességét vesztő igazolvánnyal, és a sofőrvizsgára történő előjegyeztetéskor is érdemes előrelátóan cselekedni.