Rekordszámú részvétel a székelyudvarhelyi diáknapokon

A diáknapoknak nulladik napja is van: hétfő délutánra Európa-napi nyitott kvízt terveznek a Hargita Megyei Europe Direct Tájékoztató Irodával együttműködésben. Mint a délelőtti sajtótájékoztatón Kovács Eszter, a Europe Direct-iroda vezetője beszámolt, idén az európai ifjúság éve van, s noha ez is nagyon hangsúlyos, a kétórás kreatív kvízversenyt azért is tartották lényegesnek lebonyolítani, mert az iroda számára nagyon fontos a civil felelősségvállalás hangsúlyozása, amilyen például a szavazás is. „Európai polgárokként nemcsak jogunk, hanem felelősségünk is szavazni, ezért fontos az ED-irodának, hogy a diáknapokon is részt vegyen, amelynek kiemelt pontja a diákpolgármester-választás, azaz a szavazás” – magyarázta.