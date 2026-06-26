Rekordösszegű uniós támogatást hívott le Románia

Románia rekordösszegű, 10 milliárd euró uniós forrást hívott le a 2025. június 10. és 2026. június 10. közötti időszakban, minden korábbi 12 hónapos időszakot felülmúlva ezzel – közölte Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter.

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A miniszter közösségi oldalán közölte, hogy a kohéziós források lehívása egy év alatt csaknem megháromszorozódott:

„Miután korábban szinte minden rangsorban a sereghajtók között szerepeltünk, Románia ma már a második helyen áll az Európai Unióban az uniós források lehívása terén” – tette hozzá.

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Pîslaru azt is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban a források lekötése már elérte a 97 százalékot, és biztos abban, hogy hamarosan eléri a 100 százalékot.

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