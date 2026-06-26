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Rekordösszegű uniós támogatást hívott le Románia

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Románia rekordösszegű, 10 milliárd euró uniós forrást hívott le a 2025. június 10. és 2026. június 10. közötti időszakban, minden korábbi 12 hónapos időszakot felülmúlva ezzel – közölte Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős ügyvivő miniszter.

Székelyhon

2026. június 26., 10:282026. június 26., 10:28

A miniszter közösségi oldalán közölte, hogy a kohéziós források lehívása egy év alatt csaknem megháromszorozódott:

a tavalyi 3,28 milliárd euróról 10,42 milliárd euróra nőtt.

„Miután korábban szinte minden rangsorban a sereghajtók között szerepeltünk, Románia ma már a második helyen áll az Európai Unióban az uniós források lehívása terén” – tette hozzá.

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Pîslaru azt is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban a források lekötése már elérte a 97 százalékot, és biztos abban, hogy hamarosan eléri a 100 százalékot.

Az uniós helyreállítási alapból a negyedik kifizetési kérelem alapján

2,62 milliárd euró, a harmadik kifizetési kérelem alapján pedig további 350,692 millió euró érkezett Romániába

– írja az Agerpres.

Pîslaru szerint „politikai és kormányzati felelősségvállalás” mellett van esély arra, hogy a helyreállítási források lehívási aránya elérje a 95 százalékot. Az uniós forrásokból finanszírozott beruházások ma már a romániai állami beruházások 76 százalékát teszik ki, és jelentős szerepet játszanak a költségvetési hiány csökkentésében – tette hozzá az ügyvivő miniszter.

Belföld
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