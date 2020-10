Rekordméretű halat fogott egy csíkszeredai horgász

• Fotó: SIC Feeder Team

Tulit László Róbert készségesen mesélt a romániai horgászat történetében rekordnak számító fogásról. A horgászatot még gyerekkori szerelemként jellemezte. „Tíz-tizenkét évesen a csíkszeredai Suta-tóban már kárászokat fogtunk. Az idő múlásával aztán magasabb szintre emeltük a horgászatot” – emlékezett vissza. A SIC Feeder Team horgászcsapat tagjaként ötödmagával hobbipecások, de versenyszerűen kisebb-nagyobb horgászversenyeken is elindulnak.

Róbert a rekordméretű, 35,625 kilogrammos tükörpontyot kedden a rugonfalvi halastónál fogta. „Negyven perces fárasztás után, feeder technikával, azon belül is method technikával sikerült kifogni a halat. Egyébként van más módja az is ilyen nagytestű halak kifogásának, ezzel a technikával például ilyen méretű halakat ritkán fognak ki” – avatott be a részletekbe. A tízes horgon egy nyolc milliméteres haldorado fluo method wafter elnevezésű csali volt szilikongyűrűvel. A kifogás után bölcsőbe tették a pontyot, a horog okozta sebet pedig lefertőtlenítették, hiszen

a sporthorgászat alapelve, hogy a halat visszaengedik természetes életközegébe.

„A horgászat ezen válfaja a catch and release alapelven működik, ami a kifogást és a visszaengedést takarja. Persze fotókat is készítettünk, hiszen ez a valaha kifogott legnagyobb súlyú hal Romániában” – mondta büszkén. Joggal, hiszen az eddigi rekordtartó hal egy Bákó megyei horgászat nyomán 33,9 kilogrammos volt, ugyancsak tükörponty.