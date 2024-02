A határidő a legjobb múzsa, avagy rekordmegvalósítások 2023-ban

Ha a címben is említett határidő szorítása egybeesik egy választási időszakkal, akkor csodák születhetnek – még a közigazgatásban is. A következőkben a hat székely (nagy)város 2023-as költségvetési megvalósításait elemezzük. Azért is vártuk nagy érdeklődéssel e városok zárszámadását, mivel a 2023-as évet minden érintett város példa nélküli magas költségvetési tervekkel kezdte.

A példa nélküli magas büdzsékre a magyarázat akkor egyszerű volt: az előző európai uniós költségvetési ciklusban elnyert EU-s projektek meghosszabbított határideje 2023. december 31. volt, így e dátumig kellett (volna) azokat befejezni. Jó és rossz hírek Hirdetés A makrókörnyezet nem támogatta az elmúlt években az önkormányzatokat a nagy beruházások kivitelezésében.

Volt itt mindenféle gátló tényező, kezdve a koronavírus-járvánnyal, folytatva az orosz-ukrán háborúval, az abból (is) következő energiaárak drasztikus elmélkedésével, amit csak tetézett a 2023-as rekordinfláció.

A Covid időszak alatti leállások a beruházások folyamatát lassították, míg a kétszámjegyű infláció az alapanyagok és a munkadíjak emelkedésén keresztül jócskán megemelte a beruházások értékét. A fenti jelenségek azonban nemcsak a székelyföldi önkormányzatokat hátráltatták, hanem az összes romániai települést nehéz helyzetbe hozták, így országszerte ezek leküzdésének a jegyében telt el a 2023-as esztendő. A jócskán megdrágult, ugyanakkor a kivitelezésben is megcsúszott uniós fejlesztéseket a 2023. decemberi határidő miatt a székelyföldi önkormányzatok többsége teljes egészében belefoglalta a 2023-as költségvetésébe azzal a reménnyel, hogy azokat sikerül az év során befejezni.

Ám sok beruházás esetében csak részleges megvalósításokról beszélhetünk a 2023-as év végén.

Mint már korábban is említettük, ez nemcsak székelyföldi sajátosság volt, hanem egy országos szinten tapasztalható jelenség, így kormányzati szinten kellett megoldást találni a be nem fejezett EU-s projektekre. Alapállásban a decemberi határidőre be nem fejezett projekteket vagy saját forrásból kellett volna az önkormányzatoknak befejezniük, vagy vissza kellett volna fizetniük a már felhasznált uniós támogatást. Ezt a helyzetet orvosolandó a kormányzat részéről érkezett egy plusz lehetőség az önkormányzatok számára, mégpedig az, hogy

a 2023. december 31-re be nem fejezett projekteket is be lehet fejezni európai uniós támogatással, azonban a határidő után felhasznált összegeket az önkormányzatok már csak a következő EU-s finanszírozási ciklus terhére számolhatják el.

(Feltéve, ha a projekt célja egybeesik a következő finanszírozási ciklusban támogatott fejlesztések céljaival.) Ez egyszerre jó és rossz hír. Jó, mert a félig kész projekteket is be lehet fejezni uniós pénzből, ugyanakkor rossz hír is, hiszen azok az önkormányzatok, ahol sok projekt maradt befejezetlenül, azok biza kénytelenek a következő finanszírozási ciklus pénzeit felélni a régi fejlesztésekre. A zárszámadásokra támaszkodtunk Na, de nézzük a számokat. Az elemzéshez a pénzügyminisztérium honlapjára feltöltött 2023. december 31-es zárszámadásokat használtuk. Számunkra a kiadások voltak az érdekesebbek, így azokat taglaltuk részletesen, egyes tételeknél a 2023-as megvalosításokat összehasonlítva az azt megelőző év kötségvetési megvalósításaival, valamint az év elején jóváhagyott költségvetési tervekkel. Az 1. táblázat a fontosabb költségvetési tételek 2023-as megvalósításait tartalmazza a vizsgált hat székelyföldi város esetében.

Infografika: Csáki Ferencz

Elsőként a költségvetési főösszegek, vagyis az összkiadások alakulását vizsgáltuk a hat város esetében.

Az előző évhez képest a városok többségénél tetemes növekedést tapasztalhatunk (2. ábra).

A legnagyobb növekedést Gyergyószentmiklósnál látuk, ahol a 2022-es költségvetésnek közel dupláját költötték el 2023-ban. Kézdivásárhely esetében növekedett a legkevesebbet a költségvetés 2022-höz viszonyítva, a növekedés nem érte el a 20 százalékot.

A költségvetési tervezés valós mivoltát, ugyanakkor a tervezett költségvetés kivitelezésének hatékonyságát mutatja meg a költségvetési tervek megvalósítási foka (3. ábra). Ez esetben

Sepsiszentgyörgy az a település, amely egyedüliként nemcsak elérte, hanem 17 százalékkal meg is haladta a 2023-as évre betervezett költségvetését.

A többi város 60–70%-os megvalósítást tudhat magáénak, a legalacsonyabb megvalósítást Gyergyószentmiklósnál láthatunk, ahol a tervezett költségvetésnek kevesebb mind kétharmadát sikerült elérni.

A kiemelkedő költségvetési megvalósítás a települések többségénél az EU-s projektekből eszközölt nagy infrastrukturális beruházásoknak köszönhető.

Amennyiben az EU-s projektek 2023-as kivitelezéseit a 2022-es megvalósításokhoz viszonyítjuk, többszörös növekedéseket tapasztalhatunk minden település esetében (4. ábra).

Természtesen a többszörös növekedés mögött nemcsak az egyes települések 2023-as hatékony működése állhat, hanem az is, hogy voltak települések, amelyek az előző években nagyon gyengén teljesítettek ezen a területen. Tehát volt, ahonnan növekedni.

Az előző évhez viszonyítva a legnagyobb növekedést Székelyudvarhely tudhat magáénak, ahol az EU-s projektek esetében a tavalyi összegnek a több mint 15-szörösét sikerült elkölteni. Ez az eredmény azért is lehetett ilyen kimagasló, mert 2022-ben épp Székelyudvarhely volt az a város, ahol a legcsekélyebb szinten valósultak meg EU-s projektek (a tervezett 11 százaléka).

Az előző évhez viszonyított növekedés ugyanakkor a többi városban jelentős, hiszen a sort záró Kézdivásárhely is két és félszer annyi EU-s projektet vitelezett ki 2023-ban, mint előző évben.

Amennyiben a 2023-ban kivitelezett EU-s projektek tényleges értékét vizsgájuk, ezen a téren Marosvásárhely az abszolút győztes, amely elsőség a város méretei alapján nem is meglepő (5. ábra). A százmilliós megvalósítások listájára Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda kerül fel, míg a sort záró Kézdivásárhely is 23 millió lej fölött valósított meg EU-s projekteket 2023-ban. A 2022-es megvalósításokhoz viszonyított növekedés egyértelműen látszik minden város esetében.

Azonban ha a települések megvalósításait az EU-s projektek év elején betervezett szintjéhez mérjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a települések többsége alig kétharmadát tudta lehívni a 2023-ra betervezett uniós összegeknek (6. ábra). Egyedül Sepsiszentgyörgy tudott 30%-kal az év elején tervezett szint fölött teljesíteni, míg ebben a mutatóban Kézdivásárhely áll a leggyengébben, ahol a betervezett összeg kevesebb mint felét sikerült a 2023-as év folyamán felhasználni. A saját forrásokat is megvizsgáltuk

A saját forrásokból (vagyis nem EU-s finanszírozásból) eszközölt beruházások esetében még gyengébb az év eleji tervek megvalósítási foka (7. ábra). A legjobban teljesítő Sepsiszentgyörgy is csak háromnegyedét tudta a betervezett beruházásaiból megvalósítani, míg a sort záró Székelyudvarhely még egynegyedét sem tudta kivitelezni a betervezett saját beruházásainak.

A saját beruházásoknál összegszerűen ismét Marosvásárhely teljesített a legjobban, egyedül közel annyi saját beruházást valósított meg, mint a másik öt székelyföldi város összesen (8. ábra). A saját beruházások abszolút értékénél is Székelyudvarhely zárja a sort, amely várost a feleakkora lakosságú Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely is megelőzött 2023-ban.

A fejlesztési kiadások legnagyobb részét a települések többségénél az Utak és szállítás fejezet tette ki. Ennek megfelelően ennél a fejezetnél hatalmas összegeket találunk a 2023-as zárszámadásokban (9. ábra). Ez esetben is elmondható, hogy

Marosvásárhely egyedül többet költött erre a területre, mint a többi öt vizsgált székely város összesen.

Arányaiban is hatalmas ez a tétel, hisz egy kivétellel az összes településnél közel az egyharmadát jelenti a teljes költségvetésnek. Egyedül Kézdivásárhely az a vizsgált település, ahol ez az arány 8%. A fejlesztési költségek részaránya

Azt, hogy mennyire volt fejlesztésintenzív a 2023-as év a székelyföldi önkormányzatok számára, azt abból is láthatjuk, hogy az egyes települések a költségvetésük mekkora részét fordították fejlesztésre (10. ábra).

Kézdivásárhely kivételével minden önkormányzat szinte megduplázta a fejlesztési költségeinek a részarányát a költségvetésben a 2022-es évhez viszonyítva.

Ennek eredményeképpen az elemzett hat székelyföldi település esetében a fejlesztési kiadások részaránya 2023-ban többnyire megközelítette az összköltségek felét. 2023-ban Gyergyószentmiklós volt az a város, amely a város összköltségvetésének legnagyobb részarányát, közel kétharmadát költötte fejlesztésre, a sort Kézdivásárhely zárja 37 százalékos aránnyal.

Annak érdekében, hogy az egyes települések méretbeli különbségét korrigáljuk, pár mutatót egy lakosra leosztva is kiszámoltunk (11. ábra). Az egy lakosra számolt költségvetési összkiadások esetében egy meglehetősen homogén képet látunk, ez a mutató a hat város esetében 5.200 és 6.500 közti sávban mozog.

A legmagasabb egy lakosra számolt összkiadást Csíkszereda tudhatja magáénak, míg a legalacsonyabb összeget Kézdivásárhelynél találjuk.

Az egy lakosra jutó fejlesztési kiadások esetében már nagyobbak a különbségek, ez esetben a sort vezető Csíkszereda szinte kétszer akkora összeget költött el egy lakosra számolva fejlesztésekre 2023-ban, mint a sort záró Kézdivásárhely. A nem fejlesztés jellegű kiadásoknál az oktatás egyik legjelentősebb tétel, ahol szintén Marosvásárhely vezeti a sort (1. táblázat). A kultúra, sport, vallás fejezetnél azonban már Sepsiszentgyörgy volt az a város, amely 2023-ban a legtöbbet költött erre a területre. A hivatal működésére és fejlesztésére fordított kiadásoknál szintén Marosvásárhely a listavezető, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely kerültek a 20 millió fölötti sávba, míg Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely 8 millió lej alatti költségekből működtették a hivatalt 2023-ban.

Összességében elmondható, hogy 2023 a nagy infrastrukturális beruházások megvalósítási éve volt a székelyföldi (nagy)városok számára.

Az előző évekhez viszonyítva többszörös értéken valósultak meg fejlesztések 2023-ban.

Ehhez azonban több dologra is szükség volt, egyrészt, hogy az előző évek tervezési, előkészítési munkáival elérjenek a kivitelezési fázisig, másrészt pedig szükség volt az EU-s projekteknél megszabott 2023. decemberi határidő szorítására is. A jelentős fejlesztések ellenére a mérleg mégsem egyértelműen pozitív, hiszen több település esetében találkozunk olyan EU-s beruházásokkal, amelyeket nem sikerült a megadott határidőre befejezni. Ezt jól tükrözi a költségvetésekbe az év elején befoglalt fejlesztési összegekhez viszonyított 60-70 százalékos megvalósítási arány. Ezeknek

a befejezettlen projekteknek a továbbvitele még sok fejfájást okozhat a városvezetőknek,